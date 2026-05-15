Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Hem Performansı Hem Tasarımıyla Hayran Bırakan Elektrikli ID.Polo GTI Tanıtıldı

Volkswagen, geçen ay tanıttığı elektrikli Polo'nun performans odaklı versiyonu ID.Polo GTI'ı duyurdu. İşte özellikleri.

Hem Performansı Hem Tasarımıyla Hayran Bırakan Elektrikli ID.Polo GTI Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, nisan ayının sonunda elektrikli Polo modeli ID.Polo’yu resmen tanıtmıştı. Araç, hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu.

Şimdi ise firma, ID.Polo’nun yepyeni bir versiyonunu daha tanıttı. Bu sefer de aracın daha performans odaklı kardeşi olan **ID.Polo GTI **resmen duyuruldu. Gelin özelliklerine ve tasarımına bakalım.

İçerikten Görseller

Hem Performansı Hem Tasarımıyla Hayran Bırakan Elektrikli ID.Polo GTI Tanıtıldı
pol1
pol2
pol3
polic

Karşınızda ID.Polo GTI

pol1

GTI versiyonda da tıpkı standartta olduğu şirketin “Pure-Positive” ismi verilen yeni tasarım dilinin kullanıldığını görüyoruz. Kırmızı rengi ise tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. En büyük farklar arasında iki far arasındaki kırmızı çizgi ve GTI logosu bulunuyor. 19 inçlik jantlarla geldiğini belirtelim.

pol2

Performans tarafına baktığımızda ID.Polo GTI’da 226 PS, yani 166 kW güç üretebilen elektrikli motor yer alıyor. Araç, 0’dan 100 km/sa hıza 6,8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise şaşırtıcı derecede düşük. Öyle ki en fazla 175 km/sa hıza ulaşabiliyor.

pol3

Pil tarafına gelecek olursak araçta 52 kWh’lik bir batarya görüyoruz. Performans odaklı olduğu için menzili kardeşlerinden daha düşük 423 km olarak açıklandı. Aracın %10 şarjdan %80 şarja 24 dakikada ulaştığı da eklenmiş.

polic

İç mekânda kırmızı ve siyah renklerin yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. Dijital gösterge paneli 10,25 inç boyutunda. Ortada yer alan bilgi eğlence sistemi ise 12,9 inç. Aracın fiyatı henüz açıklanmadı. Sonbaharda yollarda olması bekleniyor.

Volkswagen ID.Polo Tanıtıldı: İşte Elektrikli Polo’nun Menzili, Tasarımı ve Tüm Özellikleri Volkswagen ID.Polo Tanıtıldı: İşte Elektrikli Polo’nun Menzili, Tasarımı ve Tüm Özellikleri

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Araba Elektrikli Araba Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com