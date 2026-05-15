Hem Performansı Hem Tasarımıyla Hayran Bırakan Elektrikli ID.Polo GTI Tanıtıldı

Volkswagen, geçen ay tanıttığı elektrikli Polo'nun performans odaklı versiyonu ID.Polo GTI'ı duyurdu. İşte özellikleri.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, nisan ayının sonunda elektrikli Polo modeli ID.Polo’yu resmen tanıtmıştı. Araç, hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu.

Şimdi ise firma, ID.Polo’nun yepyeni bir versiyonunu daha tanıttı. Bu sefer de aracın daha performans odaklı kardeşi olan **ID.Polo GTI **resmen duyuruldu. Gelin özelliklerine ve tasarımına bakalım.

Karşınızda ID.Polo GTI

GTI versiyonda da tıpkı standartta olduğu şirketin “Pure-Positive” ismi verilen yeni tasarım dilinin kullanıldığını görüyoruz. Kırmızı rengi ise tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. En büyük farklar arasında iki far arasındaki kırmızı çizgi ve GTI logosu bulunuyor. 19 inçlik jantlarla geldiğini belirtelim.

Performans tarafına baktığımızda ID.Polo GTI’da 226 PS, yani 166 kW güç üretebilen elektrikli motor yer alıyor. Araç, 0’dan 100 km/sa hıza 6,8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise şaşırtıcı derecede düşük. Öyle ki en fazla 175 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Pil tarafına gelecek olursak araçta 52 kWh’lik bir batarya görüyoruz. Performans odaklı olduğu için menzili kardeşlerinden daha düşük 423 km olarak açıklandı. Aracın %10 şarjdan %80 şarja 24 dakikada ulaştığı da eklenmiş.

İç mekânda kırmızı ve siyah renklerin yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. Dijital gösterge paneli 10,25 inç boyutunda. Ortada yer alan bilgi eğlence sistemi ise 12,9 inç. Aracın fiyatı henüz açıklanmadı. Sonbaharda yollarda olması bekleniyor.