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Tamamen Elektrikli Volvo EX60'ın Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacağı Belli Oldu

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Tamamen elektrikli Volvo EX60, iki farklı dört çeker versiyonu ve 800 km'ye varan menziliyle kasım ayında Türkiye'de satışa sunuluyor.

Tamamen Elektrikli Volvo EX60'ın Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacağı Belli Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomobil sektöründe elektrikli dönüşümün öncülerinden biri olan Volvo, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

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Kısa bir süre önce lüks sedan modeli ES90’ı Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan İsveçli üretici, şimdi de merakla beklenen tamamen elektrikli SUV modeli EX60 için geri sayıma geçti.

2 aylık rötarın ardından Kasım ayında geliyor

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’ye açıklamalarda bulunan Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, modelin Türkiye satış takvimini paylaştı. Normal şartlarda eylül ayında getirilmesi planlanan EX60, üretim süreçlerinde meydana gelen aksaklıklar sebebiyle yaklaşık 2 aylık bir gecikmeyle kasım ayında Türkiye’deki showroomlarda yerini alacak.

Pazardaki daralmaya ve ithalat engellerine rağmen çözümler üreterek büyümesini sürdüren Volvo, yeni modeliyle iddiasını bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye pazarına sunulacak olan EX60, performans ve menzil odaklı iki farklı dört çeker (AWD) versiyonla geliyor:

  • Volvo EX60 P10: Dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan model, tek şarjla 515 km menzil vadediyor.
  • Volvo EX60 P12: Daha uzun menzil arayanlara hitap eden üst versiyon ise standart kullanımda 644 km menzil sunarken, ideal sürüş koşullarında ve düşük hızlarda bu değer 800 kilometre seviyesine kadar çıkabiliyor.
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