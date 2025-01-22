Volvo, elektrikli ve hibrit otomobiller arasındaki ayrımın daha iyi yapılabilmesi için isimlendirme stratejisini değiştirdi. Şirket artık Recharge ekini kullanmıyor. Ayrıca bazı modellerde de isim değişikliği var.

Milyonlarca hayranı bulunan otomobil devi Volvo'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, bazı araçlarında isim değişikliğine gittiğini açıkladı. Böyle bir karar alınmasının nedeni, hibrit otomobiller ile elektrikliler arasındaki ayrımın daha iyi yapılabilmesiydi.

Mesela Volvo, tüm fişli hibrit otomobillerinde "Recharge" ekini kullanıyordu. Artık bu ek kullanılmayacak. Eğer bir Volvo'da T8 ibaresi bulunuyorsa bu araç, fişli hibrit olacak. Değişiklikler kapsamında "XC40 Recharge" modeli "EX40" olarak anılacak.

Değişiklik, Türkiye'de de uygulanmaya başladı

Volvo tarafından alınan karar, Türkiye'de de uygulanmaya başlamış gibi görünüyor. Şirketin resmî internet sitesinde yayımlanan fiyat listelerini kontrol ederseniz, 2024 model araçlar için Recharge takısının kullanılmaya devam ettiğini görebilirsiniz. 2025 model yılı otomobiller için hiçbir takı kullanılmıyor.

Volvo'daki isim değişikliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.