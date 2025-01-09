Volvo Türkiye, 2024’te satış rekoru kırdı. 13.024 araç satışıyla hem pazar payını hem de premium segmentteki liderliğini güçlendirdi.

Volvo Car Türkiye, 2024 yılı satışlarında önemli bir rekora imza attı. Şirket, 13.024 araç satışı gerçekleştirerek hem genel pazar payını hem de premium segmentteki payını artırdı.

Volvo Car Türkiye, 2024 yılında toplam satışlarının %40’ını oluşturan 5.211 adet şarj edilebilir otomobil satışı gerçekleştirdi.

10.007 adet SUV satışı gerçekleştirdi

Volvo'da bir önceki yıl bu oran %22,36 seviyesindeyken, 2024’te neredeyse iki katına çıkmış oldu. Premium segmentte ise 2.810 adet Plug-in Hybrid araç satışıyla liderliğini korudu. Aynı dönemde, 10.007 adet SUV satışı gerçekleştirerek premium SUV pazarında %22,85 pay elde etti.

XC90 modeli, %41,7 pazar payı ile E-SUV segmentinde liderliğini üst üste altıncı kez sürdürdü. Şirketin genel müdürü Alican Emiroğlu, bu başarının ardından 2025 yılında yenilenen XC90 ve tamamen elektrikli EX30 modellerini Türkiye pazarına sunacaklarını açıkladı. Elektrifikasyon odaklı büyüme hedefleriyle SUV segmentindeki güçlü konumlarını korumayı amaçladıklarını belirtti. Volvo Car Türkiye, 2025 yılında hem elektrikli araç satışlarını hem de premium segmentteki pazar payını artırmayı hedefliyor.