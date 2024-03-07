WhatsApp, üçüncü taraf mesajlaşma desteğinin nasıl güvenli olacağını açıkladı. Anlaşılan o ki diğer platformlar da uçtan uca şifreleme standartları getirmek zorunda kalacaklar.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, üçüncü taraf uygulamalarla mesajlaşma özelliği ile gündemde. Şirket, böyle bir çabaya Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle girmek zorunda kaldı ve bu süreç, çok da kolay olmayacak gibi görünüyor. Resmî internet sitesinde bazı açıklamalar yapan Meta, WhatsApp'ın üçüncü taraf mesajlaşma deneyiminin nasıl güvende tutulacağını açıkladı.

WhatsApp'ın halihazırda en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, uçtan uca şifreleme desteği veriyor olması. Yani Meta'ya göre hiç kimse, kullanıcıların WhatsApp'ta neler konuştuğunu göremiyor. İşte üçüncü taraf mesajlaşma desteğinin ortaya çıkardığı zorluklardan bir tanesi de tam olarak bu. Şu ana kadar kimse, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme desteğinin diğer platformlarla nasıl entegre olacağını bilmiyordu. Meta'nın internet sitesindeki açıklama, bu gizemi açığa çıkardı.

Arka planda çok büyük çalışmalar yapılacak!

DMA'ya göre WhatsApp'ın üçüncü taraf mesajlaşma desteğinin, talep geldikten sonraki 3 ay içerisinde aktif hâle getirilmesi gerekiyor. Ancak WhatsApp'a göre bunun geniş kapsamda sağlanması çok da mümkün değil. Çünkü şirketin açıklamasına göre WhatsApp'a entegre çalışmak isteyen üçüncü taraf bir uygulama, önce uçtan uca şifreleme desteği getirmek zorunda. WhatsApp'a göre diğer platformların, WhatsApp'a ait Signal isimli güvenlik protokolünü desteklemesi öncelikli tercih.

Ancak WhatsApp, diğer uygulamalara kendi uçtan uca şifreleme protokolünü dayatmıyor. Uçtan uca şifreleme güvenliğini üst düzey tutabilen diğer protokoller de WhatsApp entegrasyonu için yeterli olacak. Meta'ya göre entegrasyon isteyen platformların, ilk bir yıllık süreçte mesajlar, fotoğraflar, videolar ve sesli mesajlar için uçtan uca şifreleme protokollerini hayata geçirmeleri gerekecek.

Üçüncü taraflarla konuşmak da güvenli olacak: Ama...

WhatsApp'ın yaptığı açıklamaya göre üçüncü taraf platformlarla mesajlaşma desteği, kullanıcılar için güvenli olacak. Ancak şirket, diğer platformların mesajları ve kullanıcı bilgilerini nasıl işleyeceğini bilemeyeceğini söylüyor. Yani şirket, olası mesaj sızıntılarından kendisinin sorumlu tutulamayacağını ifade ediyor.

WhatsApp'ın üçüncü taraf mesajlaşma desteği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.