Yakında WhatsApp Durum Güncellemelerini Uygulamaya Girmeye Gerek Kalmadan Görebileceksiniz!

WhatsApp, durum güncellemelerine widget getiriyor. Uygulamaya girmeden durumları ana ekranınızdan görebileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında en çok kullanılan online mesajlaşma platformu konumundaki WhatsApp, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyordu. Meta bünyesindeki platformun en sevilen özelliklerinden biri de durum güncellemeleri isimli hikâye benzeri özellikti.

Şimdi ise WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında WhatsApp durum güncellemeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşanacağı görüldü. Daha önce iOS’e de geleceği görülen bu özellik, durumlara widget getirecek.

Yakında WhatsApp Durum Güncellemelerini Uygulamaya Girmeye Gerek Kalmadan Görebileceksiniz!
Ana ekrandan durumları görebileceksiniz

Yuklarıdaki ekran görüntüsü üzerinden WhatsApp’ın durum güncellemelerine getireceği widget özelliğinin nasıl görüneceğine ulaşabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların hızlıca durumları görmesine imkân tanıyor. Widget’ı ana ekranınıza ekleyebiliyorsunuz ve uygulamaya girmeye gerek kalmadan direkt ana ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz.

Yeni özelliğin durum güncellemelerini sık kullananlar ve diğer kullanıcıların paylaştıklarını kolayca takip etmek isteyenlerin çok işine yarayacağını söylemek mümkün. Özellik şimdilik geliştirilme aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz.

