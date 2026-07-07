WhatsApp, iPhone uygulamasında grup sohbetlerinin tasarımına çok kullanışlı yenilikler getiriyor.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumundaki WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firmanın, iPhone’ların uygulamasında tasarımsal açıdan önemli değişikliklere gideceği ortaya çıktı.

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Bu değişiklikler, WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında görüldü. WhatsApp, yakında iOS uygulamasındaki grup sohbetlerinin tasarımına yenilikler getirmeyi planlıyor.

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Grup bilgisi kısmı değişecek

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere yakında WhatsApp’ın iOS uygulamasındaki grup sohbetlerindeki bilgi kısmında arayüz yenilikleri olacak. Tercihler bölümü eklenmiş. Bu bölüm üzerinden sohbet teması, medya görünürlüğü gibi ayarlar yapılabilecek. Ayrıca "Gizlilik" bölümü olacak. Sohbeti kilitleme aktifikasyonu ve şifreleme özelliklerine ulaşabileceksiniz.

Bunun yanı sıra sohbet bilgisi kısmı daha düzenli hâle getiriliyor. Direkt olarak üstte 3 farklı sekme yer alacak. Bunlar “Üyeler”, “Medya” ve “Ayarlar” olacak. Önceden bunların her biri vardı ancak sürekli sayfayı kaydırmanız gerekiyordu. Artık direkt yan yana duran sekmelere basarak istediğiniz bilgiye ulaşabileceksiniz. Özellikle kalabalık gruplar için çok faydalı olacağını söyleyebiliriz. Medya kısmından gruptaki medyalara, ayarlardan ise grup ayarlarına ulaşmanız mümkün olacak.

WhatsApp’ın iPhone uygulamasına gelecek bu yeni tasarımı Android’e geçen ay gelmişti. Yakın zamanda iOS için de sunulmasını bekliyoruz.