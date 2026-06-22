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Windows 11'in Yeni Güncellemesi Bu Sefer Geri Dönüşüm Kutusu'nu Bozdu

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Windows 11'in yayınlanan son Haziran güncellemesiyle Geri Dönüşüm Kutusu'nda ilginç bir problem yaşanıyor.

Windows 11'in Yeni Güncellemesi Bu Sefer Geri Dönüşüm Kutusu'nu Bozdu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Windows 11 için yayınlanan son Haziran güncellemesi (KB5095051), ilginç bir sorunla birlikte geldi. Geri Dönüşüm Kutusu’ndaki bir dosyayı kalıcı olarak silmek istediğinizde karşılaştığınız onay kutusu, silmeye çalıştığınız dosya yerine tuhaf isimler göstermeye başladı.

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Eğer "Ben sadece klasör siliyordum, bu $Rxxxxx.ext de neyin nesi?" diyerek paniklediyseniz, merak etmeyin korkulacak bir durum yok. Bilgisayarınız hacklenmedi ve yanlışlıkla sistem dosyalarını da silmiyorsunuz.

İçerikten Görseller

Windows 11'in Yeni Güncellemesi Bu Sefer Geri Dönüşüm Kutusu'nu Bozdu
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Arka planda neler oluyor?

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İşin aslı şu ki Windows 11, dosyalarınızı silerken sizin verdiğiniz "Rapor.docx" gibi isimler yerine, arka planda kendi kullandığı kodlanmış isimleri (yani dâhili dosya adlarını) görüyor. Normalde bu teknik detayları bizden gizlemesi gereken işletim sistemi, Haziran güncellemesiyle birlikte gizemli tarafını açık etmeye karar vermiş durumda.

Peki bu durum bir tehlike yaratıyor mu? Kesinlikle hayır. Geri Dönüşüm Kutusu'nun içinde dosyalarınız hâlâ kendi adlarıyla duruyor. Hatta silmekten vazgeçip dosyayı geri yüklediğinizde, her şey eski orijinal hâline kusursuz bir şekilde dönüyor. Yani sistemsel bir sorun yok, sadece onay kutusunda ufak bir iletişim problemi yaşanıyor.

Microsoft cephesi de bu problemin farkında ve hatayı resmî olarak kabul etti. Yakında gelecek yeni bir güncellemeyle bu sorun çözülecek.

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