En popüler internet sitesi oluşturma platformu olan WordPress, bugün çok da gelişmiş özelliklere ihtiyaç duymayanlar için yeni paketini duyurdu. Paket, .com uzantısının yanı sıra Pro pakette bulunan bazı özelliklere de yer veriyor.

İlk kez internet sitesi oluşturandan profesyonel kullanıcılara ve şirketlere kadar herkesin başvurduğu platform olan WordPress, bugün özellikle ilk sitesini oluşturanlar ve çok da gelişmiş özelliklere ihtiyacı olmayanlar için altın değeri taşıyan yeni paketini duyurdu. Platformun uygun fiyatlı yeni paketi, ücretsiz ve Pro paketleri arasındaki eksiği kapatır nitelikteydi.

WordPress tarafından paylaşılan duyuruyla birlikte tanıtılan ‘Starter’ paketi, kullanıcılara sınırsız trafik sunan WordPress hostingi sağlayacak. Bununla birlikte paket, abonelerine özel ‘.com’ uzantısını kullanma imkânı da tanıyacak. Yeni pakette sağlanacak tüm özellikler şu şekilde olacak:

WordPress Starter paketi neler sunuyor?

‘.com’ uzantısı

6 GB depolama alanı

Bağışlar için Donations Form

İçerik pazarlaması için Premium Content

Abonelikler ve ödeme için Payment Button

Sınırsız trafik

3 aylık profesyonel e-posta

Yeni WordPress Starter paketi, ülkemizde de yerel fiyatlandırmayla sunulmaya başladı. Yeni planın ücreti 70 TL/ay olarak belirlendi. WordPress’in bugüne kadarki tek ücretli planı olan WordPress Pro ise 175 TL/ay ile listeleniyor. WordPress Pro, Starter’dan farklı olarak 50 GB depolama alanı, sınırsız WordPress eklentisi, WooCommerce, sosyal medya araçları, reklamların kaldırılması, reklamlardan para kazanma ve otomatik site yedeklemesi gibi gelişmiş özelliklere yer veriyor.