Xbox Series X’in Geriye Dönük Uyumluluk Sunacağı Doğrulandı

Microsoft Başkanı Phil Spencer, önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan Xbox Series X'in geriye dönük uyumlulukla geleceğini doğruladı. Yani Xbox Series X, eski nesil konsol oyunları da dâhil olmak üzere tüm Xbox oyunlarını destekleyecek.

2020’nin gelmesiyle birlikte oyun konsolları arasındaki rekabet de yeniden alevlenmeye başladı. Bir yanda Sony, PlayStation 5 için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken diğer taraftan da Microsoft, Xbox Series X için elini güçlendiriyor. Bu kapsamda bugün açıklamalarda bulunan Microsoft, yeni nesil oyun konsolunun bazı detaylarından bahsetti.

Detayları bir blog yazısında paylaşan Xbox Başkanı Phil Spencer; yeni konsolun Xbox 360, Xbox One ve orijinal Xbox oyunları da dâhil olmak üzere mevcut tüm Xbox oyunlarını geriye dönük olarak destekleyeceğini söyledi. Bu noktada yeni konsol, eski oyunları daha hızlı yükleme süreleri, gelişmiş çözünürlük ve iyileştirilmiş görsel kaliteyle birlikte sunacak.

Önümüzdeki günlerde Xbox Series X hakkında daha fazla detay öğrenebiliriz:

Bu teknolojiyle birlikte oyuncuların oyunu sadece bir kez satın almasının yeterli olacağını söyleyen Microsoft Başkanı Phil Spencer, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Xbox Series X’le işlemci ve grafik gücünde gerçek bir gelişim yaşayacağız. En yeni teknolojiler, daha yüksek kare hızlarıyla birlikte daha gelişmiş oyun dünyaları sunacak. Bu sayede daha önce başka konsollarda görmediğimiz kapsayıcı bir deneyim yaşanabilecek.”

Microsoft’un yeni konsolu hakkında en çok merak edilen sorulardan bir diğeriyse çıkış tarihi. Daha önceki iddialar, yeni nesil oyun konsolunun 2020’nin sonlarına doğru tanıtılacağını söylüyordu. Şirket, şimdilik bu konuda aceleci davranmasa da önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek olan E3 etkinliğine kadar Xbox Series X hakkında daha fazla detay duyacağımızı söylüyor. Bu noktada yeni nesil oyun konsolu, önümüzdeki yaz aylarında tanıtılabilir.

Yapılan açıklamalara bakacak olursak önümüzdeki günlerde Xbox Series X hakkında daha fazla duyum alacağız gibi görünüyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.