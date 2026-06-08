Hem Şeffaf Tasarımlı Hem İkonik Xbox Yeşiliyle Gelen 25. Yıl Özel Xbox Series X25 Konsolu Duyuruldu!

Xbox, 25. yılına özel olarak tasarladığı Xbox Series X25 konsolunu tanıttı. Ürün, şeffaf tasarımı ve ikonik Xbox yeşiliyle sunulacak.

Xbox, dün akşam yepyeni bir Xbox Games Showcase etkinliği gerçekleştirdi ve birçok yeni duyuruyu bizlerle buluşturdu. Bunların çoğunluğunu oyunlar oluştursa da sürpriz bir şekilde bir donanım duyurusu da gördük. Bu, Xbox Series X25 ismi verilen yepyeni bir Xbox Series X’ti.

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Bu konsol, Xbox’ın 25. yılı şerefine geliştirilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki fotoğraflarını görünce çok farklı olduğunu anlayacaksınız. Öyle ki şeffaf bir tasarımla geliyor.

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Hem şeffaf hem yeşil

Xbox Series X25 modeli, içinin görünmesini sağlayan şeffaf bir tasarıma sahip. Öte yandan hem konsolun kasası hem de kontrolcüsünde Xbox’ın ikonik orijinal yeşil renginin kullanıldığını görüyoruz. Xbox Series X25, sınırlı sayıda üretilen bir konsol olacak. Xbox Wireless Controller X25 Special Edition isimli bu özel kontrolcüyü ise isterseniz ayrı şekilde satın alabileceksiniz.

1 TB depolama alanına sahip versiyon olarak gelen X25 konsolunun Xbox düğmesi de yeşil şekilde yanıyor. Kontrolcüdeki ABXY tuşlarının geçmiş konsollardaki oyun kollarına selam çakan orijinal renkleri içerdiğini de görüyoruz. Şirket, cihazın kasım ayında belli pazarlarda satışa çıkacağını duyurdu. Fiyatı ve diğer detayları hakkında ise maalesef şimdilik bir bilgi yok.