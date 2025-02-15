Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtımına birkaç hafta olsa da neredeyse her detayı sızdırıldı. Ayrıca telefonun nasıl görüneceğini gösteren görseller de geldi.

Xiaomi, birkaç ay önce tanıttığı 15 serisine bu yıl da Ultra isimli bir model eklemeyi planlıyordu. Geçtiğimiz hafta, bu telefonun ayın sonlarında tanıtılacağı ifade edilmişti. Tahminler, 26 Şubat’ta geleceği yönündeydi.

Telefon için bekleyiş sürerken çok büyük bir sızıntı yaşandı. Android Headlines, hem cihazın tasarımını içeren görseller hem de özelliklerini paylaştı.

Xiaomi 15 Ultra böyle gözükecek

Fotoğraflara baktığımızda telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Önde çok ince çerçeveli delikli ekran tasarımı bizleri karşılıyor. Arkada yuvarlak ada içinde 4’lü kamera kurulumu, iki renkli tasarım gibi detaylara rastlıyoruz.

Sızıntıya göre telefon, 6,73 inçlik 120 Hz yenileme hızı ve 1440x3200 çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekranla gelecek. 229 gram ağırlığa ve 161,3 x 75,3 x 9,48 mm boyutlara sahip olacağı da eklenmiş.

Telefon, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’ten güç alacak. 16 GB RAM ve 1 TB’a çıkan depolamayı da göreceğiz. Cihazda; 50 MP’lik ana, 50 MP’lik ultra geniş, 50 MP’lik telefoto ve 200 MP’lik periskop telefoto olacak. Önde ise 32 MP’lik deliğe yerleştirilmiş selfie kamerası göreceğiz.

Cihazın, 5.410 mAh’lik bir bataryayla geleceği söyleniyor. Ona 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek. IP68 dayanıklılıkla geleceğini de son olarak ekleyelim.