Xiaomi, 2021'de Üç Katlanabilir Telefon Birden Tanıtabilir

Ekran sektörünün tecrübeli isimlerinden Ross Young tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi, üç katlanabilir akıllı telefon birden tanıtmaya hazırlanıyor. Üstelik şirket, katlanabilir telefonlarında pop-up kamera kullanacak.

2020 yılında Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının tek ciddi oyuncusu konumundaydı desek fazla abartmış olmayız. Ancak 2021 yılında durum biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. DisplaySearch’ten Ross Young’a göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, gelecek yıl üç farklı katlanabilir akıllı telefon ile gelerek Samsung’a dişli bir rakip olacak.

Young’a göre Xiaomi, karşımıza akıllı telefon sektöründe devrim yaratacak bir teknoloji ile gelmeyecek. Aksine, mevcut katlanabilir akıllı telefon form faktörlerinin “daha iyi” versiyonlarıyla rekabete katılacak.

Xiaomi, katlanabilir akıllı telefonunda pop-up kamera kullanacak

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi’nin ilk katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X benzeri dışa katlanan bir formda olacak. İkinci telefon ise Galaxy Z Fold benzeri içe katlanır yapıda olacak. Son Xiaomi katlanabilir telefon ise Galaxy Z Flip ya da Motorola Razr benzeri bir kapaklı telefon tasarımıyla gelecek.

Samsung’un 2019 yılında ilk katlanabilir telefonunu tanıttığında yaşadığı sorunları göz önünde bulundurursak, Xiaomi’nin bir yıl içinde üç katlanabilir akıllı telefon birden tanıtma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu tartışılır bir konu haline geliyor. Bu arada; Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonunda herhangi bir çentik ya da ekran deliği yerine pop-up kamera tercih edeceğini, bu sayede de “gerçek tam ekran deneyimi” sunacağını belirtelim.