Xiaomi, Akıllı Telefonlara 'Sanal RAM' Getirmeye Çalışıyor

Bir yazılımcı, Xiaomi'nin MIUI 12.5 için geliştirmekte olduğu bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Yazılımcının yaptığı tespite göre Xiaomi, yeni arayüzünde depolama alanının RAM gibi kullanılabilmesini sağlamayı amaçlıyor. Sanal RAM ya da genişleyen RAM olarak isimlendirilen özellik, kullanıcı deneyimini gözle görülür biçimde iyileştirecek.

Son yılların en popüler teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin akıllı telefonlarını kullanan tüketiciler, bu cihazların daha çok RAM kapasitesinden şikayetçiler. MIUI arayüzünü yeterince verimli yapamayan mühendisler, RAM tüketimini makul seviyelerde tutamadıkları için sistemsel donmalara ya da uygulamaların çökmesine yol açıyorlar. Kullanıcıların da bu durumdan rahatsız olduğunu bilen mühendisler, şimdi yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyorlar.

Kacper Skrzypek isimli bir yazılımcı, MIUI 12.5'in kodları arasına gizlenmiş bir özelliğin varlığını tespit etti. "Sanal RAM" ya da "genişleyen RAM" olarak isimlendirilen bu özellik, telefonların depolama alanlarının bir bölümünün RAM haline getirilmesini sağlıyor. Microsoft'un yıllardır imkan tanıdığı bir teknoloji olan "sanal RAM" yakın bir gelecekte Xiaomi kullanıcılarının da hizmetine sunulmuş olacak gibi görünüyor.

Özellik şu an için test aşamasında

Ne Xiaomi ne de Skrzypek, şu an için test aşamasında olan sanal RAM teknolojisinin çıkış tarihine ilişkin bir şey söylemiyor. Ancak böylesi bir özelliğin çok önemli olduğunu, Xiaomi telefonların kullanılabilirliğinin artıp, cihazların az da olsa nefes alabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bu özellik kullanılabilir olduğunda, kullanıcılar depolama alanlarının bir bölümünü RAM gibi tayin ederek, telefonlarına ekstra bellek sağlayabilecekler.

Az önce de belirttiğimiz gibi, sanal RAM teknolojileri zaten Windows gibi işletim sistemlerinde kullanılıyordu. Ancak yalnız bilgisayarlar değil, bazı akıllı telefon modellerinde de bu özellikten faydalanılıyor. Örneğin Vivo X60 ve OnePlus 9 gibi modeller, ağır işlemler için daha fazla bellek gerektiğinde sanal RAM teknolojisini devreye sokarak, kullanıcı için daha iyi bir deneyim sunmuş oluyor. İşte Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı özellik de kullanıma sunulabilirse, kullanıcıların bugüne dek şikayet ettikleri bir mesele geride kalmış olabilir.