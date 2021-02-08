Xiaomi MIUI 12.5'in Küresel Sürümü Duyuruldu - Yeni Bilgiler

Xiaomi, Mi 11 isimli amiral gemisiyle birlikte duyurduğu MIUI 12.5'in küresel pazarlardaki farklı telefon modellerine de sunulacağını açıkladı. Xiaomi'nin açıklamalarına göre yeni arayüzün dağıtımı, 2021'in ikinci çeyreği itibarıyla başlayacak. Peki Android 11 tabanlı MIUI 12.5, kullanıcılara neler sunuyor?

Son yılların en popüler teknoloji üreticisi Xiaomi, aralık ayında düzenlediği bir etkinlikte Mi 11 olarak isimlendirdiği amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmüştü. Teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken bu cihazın önemli özelliklerinden bir tanesi de MIUI 12.5 olarak isimlendirilen Android 11 tabanlı yepyeni bir arayüzle geliyor oluşuydu. Şirket şimdi, MIUI 12.5'in küresel pazarlarda ve farklı modellerde de piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın dört bir yanındaki Xiaomi hayranları, 2021 yılının ikinci çeyreği itibarıyla bu arayüzü kullanmaya başlayabilecekler. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi yazılım güncellemesi, farklı modeller için farklı zaman aralıklarında kullanıma sunulacak. Peki Xiaomi'nin Android 11 tabanlı yeni arayüzü MIUI 12.5, kullanıcılara neler sunuyor?

İşte MIUI 12.5'in sahip olduğu özellikler

Xiaomi'nin yeni arayüzünün en önemli özelliği, MIUI+ olarak isimlendirilen yeni bir hizmeti içeriyor oluşu. Bu hizmet, akıllı telefonlar ile Windows işletim sistemi arasında bir entegrasyon sağlıyor. Bu entegrasyon da desteklenen dizüstü bilgisayarlar ile Xiaomi telefonlar arasında tam bir uyum sağlanmasını, kullanıcının bildirimlerden tutun da dosyalarına kadar dizüstü bilgisayarlarından ulaşabilmelerini sağlıyor. Öte yandan kullanıcılar, yeni sürümle birlikte yeni bir Not uygulaması ile yepyeni bir Depolama Yöneticisi'ne sahip olacaklar.

MIUI 12.5'le gelen diğer önemli özelliklerden bir tanesi, yeni gizlilik özellikleri. Böylelikle kullanıcılar, pano verilerine ulaşmaya çalışan uygulamalara izin verip vermeyeceklerine karar verebilecekler. Bu da her uygulamanın, kopyalanmış verilere ulaşamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcılar, MIUI 12.5 ile birlikte uygulamalara tam konum verisi sunmak yerine, yaklaşık bir konum verebilecekler.

MIUI 12.5, her güncellemede olduğu gibi bu kez de genel performans iyileştirmeleri ile geliyor. Xiaomi'nin açıklamalarına göre yeni arayüz, temel bellek kullanımında yüzde 20'ye varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca bu arayüz ile optimize edilen sistem uygulamaları, yüzde 22 oranında CPU kullanım tasarrufu sunacaklar. Bu uygulamaların batarya performansına katkısı ise yüzde 15 civarında olacak. Xiaomi'ye göre yeni arayüz, tepki hızı konusunda da bugüne kadarkilerden çok daha iyi olacak. Tüm bunlara ek olarak, kullanıcılara daha fazla sistem uygulamasını kaldırmalarına izin verilecek. Böylelikle kullanıcılar, gereksiz buldukları sistem uygulamalarını telefonlarından kaldırabilecekler.

Kullanıcılar, yeni arayüzle birlikte yeni sistem sesleriyle karşılaşacaklar. Ayrıca yeni animasyonlar da MIUI 12.5 ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Mount Siguniang isimli yepyeni bir de duvar kağıdına sahip olacak arayüz, kullanıcılara da canlı duvar kağıdı konusunda benzersiz bir deneyim sunacak. Her ekran hareketinde farklı bir animasyon vadeden bu duvar kağıdı, günün saatlerine göre de farklı renklere bürünecek.

MIUI 12.5 güncellemesi, ne zaman dağıtılacak?

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şu modeller, ikinci çeyreğin başı ve ortasında MIUI 12.5 güncellemesini almaya başlayacaklar;

Mi 11

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10T

Mi 10T Pro

Sizlere şimdi bahsedeceğimiz modeller ise ikinci çeyreğin sonu itibarıyla MIUI 12.5 güncellemesine sahip olacaklar;