Xiaomi Mi Store Türkiye'den En Uzun Gün Kampanyası

Xiaomi'nin Vadistanbul, Forum İstanbul ve Akasya alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalarıyla, Evofone internet sitesi, En Uzun Gün kapsamında büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. Xiaomi ve Redmi'nin akıllı telefonlarını uygun fiyata alabileceğiniz bu indirimler 21 Haziran tarihinde saat 20.00-22.00 aralığında yapılacak, her üç mağaza da indirimlere dahil olacak ve bu mağazalara gidemeyenler Evofone'un internet sitesi üzerinden alışveriş yapabilecekler.

Akıllı telefon üreticilerinin yeni modellerini her gün sizlerle paylaşıyoruz. Siz değerli takipçilerimiz de daima ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarını eleştiriyorsunuz, bu konuda hak vermemek elde değil. Ancak bu kez bir kampanya ile karşınızdayız. Vadistanbul, Forum İstanbul ve Akasya alışveriş merkezlerinde bulunan Mi Store'lar, sınırlı süreliğine telefonlarda büyük bir indirim yapıyor. Xiaomi ve bağlı şirketi Redmi'nin ürettiği akıllı telefon modellerindeki indirimler 21 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek ve saat 20:00-22:00 aralığında olacak. 'En Uzun Gün' kampanyası dahilinde yapılacak olan indirimler, her üç mağazada olacak ve bu mağazalara gidemeyenler burada bulunan bağlantıyı kullanarak indirimli fiyatlardan yararlanabilecekler. Dilerseniz lafı uzatmadan indirim kapsamındaki akıllı telefon modellerini ve fiyatlarını inceleyelim.

Mi 8 Lite 64 GB ( 2.499 TL - 1.799 TL) / Mi 8 Lite 128 GB ( 2.999 TL - 2.149 TL)

Qualcomm Snapdragon 660 işlemci

4 GB RAM

64 GB / 128 GB dahili bellek

6.26 inç IPS LCD ekran, FHD+ (1080 x 2280 piksel) çözünürlük

24 megapiksel f/2.2 ön kamera

12 megapiksel f/1.9 ana arka kamera, 5 megapiksel f/2.0 ikinci arka kamera

Parmak okuyucu sensör

3.350 mAh batarya kapasitesi (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4G bağlantı desteği

Redmi Note 7 64 GB ( 2.499 TL - 1.849 TL) / Redmi Note 7 128 GB ( 2.699 TL - 2.199 TL)

Qualcomm Snapdragon 660 işlemci

4GB RAM

32 GB / 64 GB dahili bellek

6,3 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran

13 megapiksel ön kamera

48MP, f/1.8 diyafram ana arka kemera 5MP çift arka kamera

4.000 mAh batarya

Android 9.0 Pie işletim sistemi

4G bağlantı desteği

Mi9 ( 5.999 TL - 4.999 TL)

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci

6 GB RAM

128GB dahili bellek

6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran

20MP ön kamera

48MP, f/1.75 + 12MP, f/2.2 + 16MP, f/2.2 üçlü arka kamera kurulumu

4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC

27W hızlı şarj destekli 3300mAh batarya

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

Mi9 SE ( 3.999 TL - 3.499 TL)

Qualcomm Snapdragon 712 işlemci

6 GB RAM

64 GB dahili bellek

5.97 inç FHD+ (1080 × 2280 piksel) AMOLED ekran

20 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

48MP, f/1.75 diyaframlı Sony IMX586 sensör + 8MP, f/2.4 diyaframlı telefoto sensör + 13MP, f/2.4 diyaframlı geniş açı sensör

3070mAh batarya

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi

Mi Mix3 ( 5.799 TL - 3.999 TL)

Snapdragon 845 işlemci

6 GB RAM

128 GB dahili bellek

6.39 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 ekran

24 megapiksel + 2 megapiksel çift ön kamera

12 megapiksel, Sony IMX363 sensör, f/1.8 diyafram, 1.4µm piksel boyutu, 960fps ağır çekim + 12 megapiksel, Samsung S5K3M3+ sensör, 1.0 µm piksel boyutu, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

Hızlı şarj ve 10W Qi kablosuz şarj destekli 3200mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi, MIUI 10 arayüzü

Redmi S2 ( 1.499 TL -1.149 TL)

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

3 GB RAM

64 GB dahili bellek

5.99 inç, HD+ (720 x 1440 piksel) ekran

16 megapiksel f/2.0 ön kamera

12 megapiksel f/2.2 ana arka kamera, 5 megapiksel f/2.0 derikli odaklı ikinci arka kamera

3.080 mAh batarya kapasitesi

Redmi 7 ( 1.799 TL - 1.349 TL)

Snapdragon 439 işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili bellek

5,45 inç 1440 x 720 piksel HD+ ekran

5 megapiksel ön kamera

13 megapiksel arka kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

4000 mAh batarya

Redmi 6a 16 GB ( 1.199 TL - 899 TL) Redmi 6a 32 GB ( 1.299 TL - 999 TL)

MediaTek Helio A22 işlemci

2 GB RAM

16 GB / 32 GB dahili bellek

5.45 HD+ (1440 x 720 piksel) ekran

5 megapiksel ön kamera

13 megapiksel arka kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

3.000 mAh kapasiteli batarya

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen takipçilerimiz Mi Store Türkiye'nin orijinal Instagram hesabını veya Evofone Bilgi Teknolojileri'nin orijinal Instagram hesaplarını ziyaret edebilirler.