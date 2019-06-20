Xiaomi Mi Store Türkiye'den En Uzun Gün Kampanyası

Akıllı telefon üreticilerinin yeni modellerini her gün sizlerle paylaşıyoruz. Siz değerli takipçilerimiz de daima ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarını eleştiriyorsunuz, bu konuda hak vermemek elde değil. Ancak bu kez bir kampanya ile karşınızdayız. Vadistanbul, Forum İstanbul ve Akasya alışveriş merkezlerinde bulunan Mi Store'lar, sınırlı süreliğine telefonlarda büyük bir indirim yapıyor. Xiaomi ve bağlı şirketi Redmi'nin ürettiği akıllı telefon modellerindeki indirimler 21 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek ve saat 20:00-22:00 aralığında olacak. 'En Uzun Gün' kampanyası dahilinde yapılacak olan indirimler, her üç mağazada olacak ve bu mağazalara gidemeyenler burada bulunan bağlantıyı kullanarak indirimli fiyatlardan yararlanabilecekler. Dilerseniz lafı uzatmadan indirim kapsamındaki akıllı telefon modellerini ve fiyatlarını inceleyelim.
Mi 8 Lite 64 GB (
2.499 TL - 1.799 TL) / Mi 8 Lite 128 GB ( 2.999 TL - 2.149 TL)
- Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
- 4 GB RAM
- 64 GB / 128 GB dahili bellek
- 6.26 inç IPS LCD ekran, FHD+ (1080 x 2280 piksel) çözünürlük
- 24 megapiksel f/2.2 ön kamera
- 12 megapiksel f/1.9 ana arka kamera, 5 megapiksel f/2.0 ikinci arka kamera
- Parmak okuyucu sensör
- 3.350 mAh batarya kapasitesi (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 4G bağlantı desteği
Redmi Note 7 64 GB (
2.499 TL - 1.849 TL) / Redmi Note 7 128 GB ( 2.699 TL - 2.199 TL)
- Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
- 4GB RAM
- 32 GB / 64 GB dahili bellek
- 6,3 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran
- 13 megapiksel ön kamera
- 48MP, f/1.8 diyafram ana arka kemera 5MP çift arka kamera
- 4.000 mAh batarya
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- 4G bağlantı desteği
Mi9 (
5.999 TL - 4.999 TL)
- Qualcomm Snapdragon 855 işlemci
- 6 GB RAM
- 128GB dahili bellek
- 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran
- 20MP ön kamera
- 48MP, f/1.75 + 12MP, f/2.2 + 16MP, f/2.2 üçlü arka kamera kurulumu
- 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC
- 27W hızlı şarj destekli 3300mAh batarya
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma
Mi9 SE (
3.999 TL - 3.499 TL)
- Qualcomm Snapdragon 712 işlemci
- 6 GB RAM
- 64 GB dahili bellek
- 5.97 inç FHD+ (1080 × 2280 piksel) AMOLED ekran
- 20 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- 48MP, f/1.75 diyaframlı Sony IMX586 sensör + 8MP, f/2.4 diyaframlı telefoto sensör + 13MP, f/2.4 diyaframlı geniş açı sensör
- 3070mAh batarya
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, yüz tanıma kilidi
Mi Mix3 (
5.799 TL - 3.999 TL)
- Snapdragon 845 işlemci
- 6 GB RAM
- 128 GB dahili bellek
- 6.39 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 ekran
- 24 megapiksel + 2 megapiksel çift ön kamera
- 12 megapiksel, Sony IMX363 sensör, f/1.8 diyafram, 1.4µm piksel boyutu, 960fps ağır çekim + 12 megapiksel, Samsung S5K3M3+ sensör, 1.0 µm piksel boyutu, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera
- Hızlı şarj ve 10W Qi kablosuz şarj destekli 3200mAh batarya
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi, MIUI 10 arayüzü
Redmi S2 (
1.499 TL -1.149 TL)
- Qualcomm Snapdragon 625 işlemci
- 3 GB RAM
- 64 GB dahili bellek
- 5.99 inç, HD+ (720 x 1440 piksel) ekran
- 16 megapiksel f/2.0 ön kamera
- 12 megapiksel f/2.2 ana arka kamera, 5 megapiksel f/2.0 derikli odaklı ikinci arka kamera
- 3.080 mAh batarya kapasitesi
Redmi 7 (
1.799 TL - 1.349 TL)
- Snapdragon 439 işlemci
- 3 GB RAM
- 32 GB dahili bellek
- 5,45 inç 1440 x 720 piksel HD+ ekran
- 5 megapiksel ön kamera
- 13 megapiksel arka kamera
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- 4000 mAh batarya
Redmi 6a 16 GB (
1.199 TL - 899 TL) Redmi 6a 32 GB ( 1.299 TL - 999 TL)
- MediaTek Helio A22 işlemci
- 2 GB RAM
- 16 GB / 32 GB dahili bellek
- 5.45 HD+ (1440 x 720 piksel) ekran
- 5 megapiksel ön kamera
- 13 megapiksel arka kamera
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 3.000 mAh kapasiteli batarya
Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen takipçilerimiz Mi Store Türkiye'nin orijinal Instagram hesabını veya Evofone Bilgi Teknolojileri'nin orijinal Instagram hesaplarını ziyaret edebilirler.