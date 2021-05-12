Bloomberg'in servis ettiği bir habere göre ABD hükümeti ile Çinli teknoloji devi Xiaomi, kara liste meselesinin kapanması hususunda anlaşmaya vardı. Anlaşma detayları şimdilik belirsiz olsa da bazı mahkeme evraklarına göre ABD, Xiaomi'yi kara listeden çıkaracak.

Donald Trump hükümeti döneminin en ciddi problemlerinden bir tanesi, Çin'e karşı açılan ticaret savaşıydı. Hükümet o dönemlerde hem Çin hükümeti hem de Çinli şirketlere adeta çatışıyor, Çin'i bitirmek için elinden geleni ardına koymuyordu. Hatta bir dönemin en sevilen akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei, ABD yüzünden şu sıralar sektörden silinme ihtimaliyle karşı karşıya gelmiş durumda.

ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı ambargo, yalnızca Huawei ile sınırlı değildi. Bu yılın başlarında konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan Donald Trump, Xiaomi'nin de "komünist Çin'in askeri şirketi" olduğunu söylemiş, bu şirketi de kara listeye almıştı. Bu karara şiddetle karşı çıkan Xiaomi ise şirketin Çin ordusu ile uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını söylemişti. ABD'den gelen son haberler, şimdiki hükümet ile Xiaomi'nin anlaşmaya vardığını gözler önüne seriyor.

ABD, Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor

İlk kez Bloomberg tarafından servis edilen bazı mahkeme belgelerine göre ABD ile Xiaomi anlaşmış durumda. Bu anlaşmanın detayları şimdilik açıklanmamış olsa da ABD yönetimi, anlaşma kapsamında Xiaomi'yi kara listeden çıkaracak. Tarafların şu an için müzakere sürecinde olduğunu söyleyen Bloomberg, 20 Mayıs'a kadar anlaşma hususlarının netleşebileceğini ifade ediyor.

Xiaomi, ABD mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı aldırmış, sürecin ötelenmesini sağlamıştı. Gelen son haberler, krizin sona ermiş olabileceğinin en net göstergesi. Şayet böyle bir anlaşmaya varılmamış olsa ve Xiaomi, ABD'nin kara listesinde kalsaydı, teknoloji devini çok zor günler bekliyor olacaktı. Şirket, ABD borsasından çıkarılacak ve ABD'li şirketler ile bireysel yatırımcılar tarafından desteklenmesi engellenecekti. Bu da Xiaomi'ye ekonomik anlamda büyük zararlar verecekti. Ancak neyse ki böylesi bir durum artık geride kalmış gibi görünüyor.