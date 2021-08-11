Xiaomi, İlk Akıllı Telefonunu Alanlara Parasını İade Edecek

Xiaomi, 2011 yılında piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefonu Mi 1 için yüzde 100 geri ödeme kampanyası başlattı. Telefonu ön siparişle satın alan tüketiciler için geçerli olan kampanya, Xiaomi'nin hayranlarının gönlünü hoş tutmak için yaptığı bir jest diyebiliriz. Analistler, bu kampanyanın şirkete maliyetinin 57 milyon dolar civarında olacağını düşünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte ekran altına gömülü ön kameraya sahip amiral gemisi telefonu Mi Mix 4 ile yeni akıllı köpeği CyberDog'u ve Mi Pad 5 isimli yeni tablet modelini duyurdu. Şirket bu etkinlikle, sektördeki yerini daha da sağlamlaştıracağını göstermiş oldu.

Şimdiyse Xiaomi, hayranlarına olan şükranlarını göstermek için bir karar aldı. Bu karar, şirketin 2011 yılında, yani bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürdüğü Mi 1 isimli akıllı telefon ile ilgiliydi. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda, 2011 yılında Mi 1'i ön sipariş ile satın alan tüm kullanıcılara, para iadesi yapılacağını açıkladı. Ürünün piyasaya sürüldüğü tüm bölgelerdeki tüketiciler, Xiaomi'nin geri ödeme kampanyasından faydalanabilecekler.

Geri ödeme programı, Xiaomi'ye kabaca 57 milyon dolar maliyet çıkaracak

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda, bu kampanyanın herhangi bir sorundan kaynaklanmadığı dile getirildi. Şirket, yalnızca tüketicilerin kendilerine olan güvenlerinin karşılığını göstermek için böyle bir şey yapacak. 2021 yılında dünyanın en popüler akıllı telefon şirketi haline gelen Xiaomi, yüzde 100 geri ödeme kampanyası ile hayranlarının gönüllerini hoş tutmuş olacak.

Xiaomi Mi 1 için yapılan ödemenin geri alınabilmesi için, Mi ID adresinin kayıtlı olarak bulunması gerekecek. Tüketici, iade almak için yalnızca ID'ye ihtiyaç duyacak. Analistler, telefonun toplamda kaç adet ön sipariş aldığını net olarak bilemiyorlar. Ancak kabaca yapılan hesaplara göre bu geri ödeme programı, Xiaomi'ye 57 milyon dolara mal olacak.