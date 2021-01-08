Xiaomi Milyon Dolarlık Teknoloji Ödülü Aldı

2020'de yaşanan onca krize rağmen 120W hızlı şarj gibi yenilikçi teknolojiler ortaya koyan Xiaomi, bu çalışmalarının karşılığını "Milyon Dolarlık Teknoloji" ödülü ile aldı.

Million Dollar Technology Award (Milyon Dolarlık Teknoloji Ödülü) her yıl olduğu gibi bu yılda sahibini buldu ve ödül ilk kez bir değil iki ürüne birden verildi. Bu kapsamda 2020 Milyon Dolarlık Teknoloji Ödülü’nün sahibi, 120W hızlı şarj özelliği ve MIUI 12 ile birlikte sunmuş olduğu gizlilik özellikleri sayesinde Xiaomi oldu.

Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl duyurduğu ve Mi 10 ailesinin en güçlü akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkan Mi 10 Ultra, 120W gücünde bir kablolu hızlı şarj sunuyordu. Bu yüksek güç aktarım hızı, 4.500 mAh kapasiteye sahip bataryanın yalnızca 23 dakikada şarj olabilmesini sağlıyordu ki bu hız, “şarjım bitti”şikayetini tarihe gömmeyi vadediyor.

Xiaomi'nin 120W hızlı şarj özelliğine "milyon dolarlık teknoloji" ödülü



Aslına bakacak olursak Xiaomi’nin asıl başarısı 120W hızlı şarj desteği sunmak değil, bu özelliği “güvenli” bir şekilde kullanılabilir hale getirmek oldu. 34 seviyeli bir koruma protokolüne sahip olan 120W hızlı şarj özelliği, bu sayede Mi 10 Ultra’yı şarj cihazına bağladığınızda aşırı ısınma nedeniyle bir patlama yaşanmasından endişe duymamanızı sağlıyor.

Milyon Dolarlık Teknoloji Ödülü’ne layık görülen bir diğer teknoloji ise MIUI 12’nin gizlilik özellikleri oldu. MIUI 12.5 ile birlikte akıllı telefonlardaki veriler, reklam ve kötü amaçlı erişime karşı yüksek seviyede korumaya sahip oluyor. Böylece son dönemde sıkça tartışılan “veri ihlali” sorunu, MIUI 12 ile birlikte ortadan kalkmış oluyor. Yine de tekinsiz sitelerde fazla dolaşmamakta fayda var.