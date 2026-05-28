Xiaomi, Sattığı Her Bir Otomobilden Tam 250 bin TL Zarar Ediyor! Peki Neden Satmaya Devam Ediyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin elektrikli otomobil bölümü, 2026’nın ilk çeyreğinde sattığı her araçtan yaklaşık 5.600 dolar zarar etti. Şirketin yüksek satış rakamlarına rağmen zararını büyütmesi, Çin’deki EV rekabetinin ne kadar sertleştiğini bir kez daha ortaya koydu.

Deniz Şen

Xiaomi’nin elektrikli araç operasyonlarıyla ilgili yeni finansal veriler, şirketin agresif büyüme stratejisinin ciddi maliyetler doğurduğunu gösterdi. Carscoops’un aktardığı bilgilere göre Xiaomi, yılın ilk çeyreğinde 80 binden fazla elektrikli otomobil teslim etmesine rağmen toplamda 457 milyon dolarlık operasyonel zarar yazdı.

Şirketin açıkladığı rakamlar hesaplandığında, Xiaomi’nin sattığı her elektrikli araç başına yaklaşık 5.600 dolar kaybettiği görülüyor. Bu rakamın geçen yıl araç başına yaklaşık 900 dolar seviyesinde olması ise zarar tablosunun giderek ağırlaştığını ortaya koyuyor.

Xiaomi’nin EV satışları artıyor ama zarar da büyüyor

Xiaomi, 2026’nın ilk çeyreğinde toplam 80.856 elektrikli araç teslim etti. Şirketin otomotiv ve yapay zeka odaklı yeni iş kolu aynı dönemde yaklaşık 2,9 milyar dolar gelir elde etti. Buna rağmen operasyonel zarar 3,1 milyar yuanı, yani yaklaşık 457 milyon doları buldu. Uzmanlara göre Xiaomi’nin büyüyen zararının arkasında birkaç temel neden bulunuyor. Çin’de elektrikli araç pazarındaki yoğun fiyat rekabeti, devlet teşviklerinin azalması ve batarya ile bellek çipi gibi temel bileşenlerin maliyetlerindeki artış şirketin kârlılığını ciddi şekilde baskılıyor.

SU7 ve YU7 modelleri yoğun ilgi görüyor

Şirketin SU7 sedan modeli ve yeni YU7 SUV modeli Çin’de oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı. Özellikle YU7’nin, Tesla Model Y’ye doğrudan rakip olarak konumlandırıldığı belirtiliyor. Xiaomi ayrıca satış ağını da hızlı şekilde genişletiyor. Şirketin Çin genelindeki mağaza sayısı yüzlerce noktaya ulaşırken, CEO Lei Jun 2026 yılı için oldukça agresif teslimat hedefleri belirlemiş durumda.

Peki Xioami neden zarara rağmen agresif satış stratejisini sürdürüyor?

Çünkü marka şu anda kısa vadeli kârdan çok, pazarda yer kapmaya oynuyor. Elektrikli otomobil sektöründe özellikle Çin’de 'önce kullanıcıyı ve pazar payını kazan, kâr sonra gelir' mantığı hâkim. Özellikle Çin’deki EV rekabetinin aşırı sert hale gelmesi nedeniyle markalar, kullanıcı kazanabilmek için düşük fiyat politikaları uyguluyor. Xiaomi de Tesla ve BYD gibi dev rakiplerle mücadele edebilmek adına araçlarını daha rekabetçi fiyatlarla satışa sunuyor.

Ayrıca şirket, otomobilleri yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil; telefon, tablet ve akıllı ev cihazlarıyla bağlantılı büyük teknoloji ekosisteminin bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle Xiaomi, bugün oluşan milyarlarca dolarlık zararı gelecekte kurulacak güçlü otomotiv markasının yatırım maliyeti olarak değerlendiriyor.

