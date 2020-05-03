Xiaomi Cihazlarda Veri Kaydı Nasıl Engellenir?

Teknoloji devi Xiaomi akıllı cihaz endüstrisinde yerini sağlamlaştırmaya çalışırken bir dizi iddia ile başa çıkmaya çalışıyor. Önceki günlerde güvenlik uzmanlarının ortaya çıkardığı Xiaomi cihazlarının veri kaydettiğiyle ilgili raporlardan sonra şimdi de kullanıcıların bu durumu nasıl engelleyeceği ile ilgili tartışmalar başladı.

Geçtiğimiz günlerde Forbes tarafından yayınlanan bir dizi rapor Xiaomi’nin akıllı telefonlarında kullanılan tarayıcıların kullanıcı verilerini kaydettiğini ileri sürmüştü. Siber güvenlik konusunda uzman olan Gabi Cirlig verdiği röportajda firmanın Redmi Note 8 cihazının kullanıcı verilerini izlediğini ve cihazda varsayılan olarak yer alan tarayıcının yapılan aramaları ve ziyaret edilen internet sitelerini kaydettiğini aktarmıştı. Güvenlik araştırmacısı Cirlig tarafından öne atılan bu iddiaları haberimizde sizlere bildirmiştik.

Forbes bu durumun hemen ardından bu hafta başında Xiaomi firması tarafından geliştirilen Mint Browser isimli tarayıcının verileri nasıl topladığını açıklayan bir makale yayınladı. Bu makaleye yanıt olarak da Xiaomi, tarayıcıdaki veri toplama ve depolama süreci hakkındaki düşüncelerin yanlış olduğunu bildirerek hakkında ortaya atılan tüm iddiaları yalanladı. Şirket, kullanıcı izni olmadan herhangi bir veri toplanmadığını ve verilerin kullanılmadığını kesin bir dille belirtti.

Kesin bir kanıt henüz yok

Forbes ve siber güvenlik araştırmacıları tarafından Xiaomi’nin Mint Browser isimli tarayıcısı hakkında ortaya atılan iddialara dair henüz net bir kanıt olmasa da bazı kullanıcılar forum sitelerinde bu durumdan duydukları rahatsızlığa dair birçok yorum yaptı. Xiaomi’nin anonim kalma durumu ve verdiği güvenlik vaatlerine rağmen rahatlamayan kullanıcıların yardımına Mint Browser geliştiricileri yetişti ve güvenlik durumuyla ilgili bir güncelleme yayınlayarak tarayıcının içinden yapılabilecek birkaç ayara dair bir bilgilendirme yaptı.

Mint Browser gizli moddayken veri toplamayı devre dışı bırakmak için bir ayar eklerken, Xiaomi’nin blog sayfasında hem Mint Browser hem de Mi Browser Pro’yu kapsayan bir güncelleme ve açıklama yazısı yayınlandı. Açıklamaya göre tarayıcının ayarlar kısmından ulaşılacak gizlilik ayarları kısmından yapılacak ‘Geliştirilmiş Gizli Mod’ ayarıyla verilerin kontrolü sağlanmış oluyor. Yeni bildirilen bu güncellemenin işe yarayıp yaramadığına dair kullanıcı yorumlarının ne şekilde olacağı merakla bekleniyor.