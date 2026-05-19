Gemini Spark Duyuruldu: 7/24 Çalışıp İşlerinizi Sizin Yerinize Yapacak Yapay Zeka Ajanı

Google, Gemini Spark isimli kişisel yapay zekâ ajanını duyurdu. Gemini Enterprise kullanıcılarının hizmetine sunulacak olan Spark; Google Workspace ve webde vermiş olduğunuz görevleri arka planda tamamlayarak iş yükünü hafifletmeyi ve operasyonları kolaylaştırmayı hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, I/O 2026 kapsamında iş dünyasının yeni favorisi olacak bir yapay zeka duyurusu gerçekleştirdi. Yeni duyurulan Gemini Spark, her kullanıcının aktif olarak kullandığı uygulamaları, verileri ve içinde bulunduğu iş akışlarını dikkate alan kişisel bir yapay zekâ ajanı olarak çalışacak.

Spark’ın amacı, size sadece “şunu yapabilirsiniz” demek değil. Kullanıcı izin verdiğinde arka planda çalışıp, görevleri takip edebilecek, çok adımlı işleri yürütebilecek ve bazı durumlarda işi tamamlamadan önce sizden onay isteyecek.

Gemini Spark, ofisteki rutin işleri üstlenecek

Google, Gemini Spark'ı Gemini Enterprise içinde yer alan "7/24 kişisel yapay zekâ ajanı" olarak tanımlıyor. Bu sistemin en dikkat çeken tarafıysa iş süreçlerine gerçek anlamda dahil olabilmesi.

Örneğin Spark; yeni bir ürün talebinin lansman öncesi kritik bir özelliği etkilediğini fark ederse kod değişikliği önerebilecek, Jira’da görev oluşturabilecek, lansman dokümanlarını kontrol edip zaman çizelgesini güncelleyebilecek ve ilgili kişilere gönderilmek üzere e-posta taslağı hazırlayabilecek.

Spark, her şeyi kendi başına yapmayacak: Kontrol kullanıcıda

Google, Spark’ın işinize yardımcı olurken kontrolü tamamen elinizden almayacağını özellikle vurguluyor. Spark; durum güncellemeleri gönderecek, yaptığı işlemleri kullanıcıya bildirecek ve e-posta gönderme gibi yüksek riskli aksiyonlarda sizden onay isteyecek.

Spark’ın kullanıldıkça daha faydalı hâle gelmesi ise en önemli özelliklerinden. Sistem, siz kullandıkça tercihlerinizi ve çalışma biçiminizi öğrenerek daha doğru öneriler sunan bir yardımcıya dönüşecek. Yani Google’ın hedefi, Spark’ı herkes için aynı çalışan standart bir bot değil; kullanıcının çalışma tarzına uyum sağlayan bir iş asistanı hâline getirmek.

Operasyon, satış ve ürün Ekipleri İçin Farklı Kullanım Senaryoları Var

Lansmanda Spark’ın yalnızca ürün ekipleri için değil, farklı departmanlar için de kullanılabileceği belirtiliyor. Operasyon ekiplerinde yeni çalışanların oryantasyon süreçleri gibi akışlarda destek sunabilecek. ServiceNow gibi araçlarla bağlantı kurarak ilgili talepleri ve süreçleri takip edebilecek.

Satış tarafında ise Spark, müşteri toplantıları öncesinde hazırlık yapmaya yardımcı olabilecek. Salesforce gibi kaynaklardan hesap geçmişini çekip riskleri belirleyebilecek, sonraki adımlar için ekipleri hizalayabilecek ve görüşme öncesi kısa bir hazırlık notu oluşturabilecek.

Gemini Spark, Google’ın yapay zekâyı iş dünyasında daha aktif bir konuma taşımak istediğini gösteriyor. Bugüne kadar birçok yapay zekâ aracı sizden komut bekleyen yardımcılar gibi çalışıyordu. Spark ise bu yaklaşımı biraz daha ileri taşıyarak görevleri arka planda takip eden, uygulamalar arasında çalışan ve gerektiğinde sizden onay alarak süreci tamamlayan bir ajana dönüşüyor.

Tabii bunun ne kadar başarılı olacağını, Spark kullanıma açıldığında göreceğiz. Ancak Google’ın anlattığı yapı gerçekten vaat edildiği gibi çalışırsa, özellikle kurumsal ekiplerde “bu işi kim takip edecek?” sorusunun cevabı artık çoğu zaman bir yapay zekâ ajanı olabilir.

