Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google Pics Duyuruldu: Canva'ya Rakip Yapay Zekâ Destekli Görsel Tasarım Aracı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, Google Pics isimli yeni yapay zekâ destekli görsel tasarım aracını duyurdu. Workspace içinde konumlandırılan araç, kullanıcıların fikirlerini, sunumlarını ve iş içeriklerini hızlıca görselleştirmesini sağlayacak.

Google Pics Duyuruldu: Canva'ya Rakip Yapay Zekâ Destekli Görsel Tasarım Aracı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, Workspace’i yalnızca doküman, e-posta ve sunum hazırlanan bir platform olmaktan çıkarıp daha üretken bir yapay zekâ merkezine dönüştürmek istiyor. Şirketin bu kapsamda duyurduğu yeniliklerden biri de Google Pics oldu.

Google Pics, özellikle “aklımdaki fikri nasıl görsele dökerim?” diyen kullanıcılar için geliştirilen bir araç gibi görünüyor. Yani tasarım programlarıyla uğraşmadan, iş içerikleri için kullanılabilecek görselleri yapay zekâ yardımıyla oluşturmak mümkün olacak.

Google Pics, Workspace İçinde Görsel Hazırlamayı Kolaylaştıracak

Google’ın yeni aracı, Workspace kullanıcılarının fikirlerini daha hızlı şekilde görselleştirmesine yardımcı olacak. Sunumlarda, dokümanlarda, ekip içi çalışmalarda veya proje anlatımlarında kullanılabilecek görseller için yapay zekâdan destek alınabilecek.

Bu da özellikle tasarım konusunda deneyimi olmayan kullanıcılar için önemli bir kolaylık anlamına geliyor. Çünkü görsel hazırlamak için ayrı bir tasarım aracına geçmek, şablon aramak veya her şeyi sıfırdan düzenlemek yerine, Google Pics ile bu süreç daha hızlı ilerleyebilecek.

Tasarım Bilmeden Görsel İçerik Üretmek Daha Kolay Hâle Gelebilir

Bugün bir toplantı sunumu, proje anlatımı ya da ekip içi doküman hazırlarken görsel tarafı çoğu zaman en çok vakit alan kısımlardan biri olabiliyor. Google Pics, bu noktada kullanıcıların fikirlerini daha hızlı ve anlaşılır şekilde görsele dönüştürmesini hedefliyor.

Daha basit söylemek gerekirse Google, Workspace içinde yazı, tablo ve sunum hazırlamanın yanına görsel üretimi de daha güçlü şekilde eklemek istiyor. Böylece kullanıcılar yalnızca metin hazırlamakla kalmayıp, fikirlerini daha dikkat çekici görsellerle de destekleyebilecek.

Workspace’in Yapay Zekâ Dönüşümünün Yeni Parçalarından Biri

Google Pics, tek başına bağımsız bir tasarım uygulamasından çok, Workspace’in yapay zekâ destekli üretkenlik deneyiminin bir parçası olarak konumlandırılıyor. Google’ın amacı, kullanıcıların iş akışından kopmadan içerik üretmesini sağlamak.

Bu yaklaşım, Workspace’in gelecekte daha fazla yapay zekâ aracıyla destekleneceğini de gösteriyor. Google Pics ise bu dönüşümün görsel tasarım tarafındaki yeni adımı olacak.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Google, ChatGPT’yi Tahtından Edecek Yeni Gemini Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

Google, ChatGPT’yi Tahtından Edecek Yeni Gemini Modelini Çok Yakında Tanıtabilir

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Yapay Zekânın "Gerçek Bir Vücudu" Olmasını Sağlayacak GENE-26.5 Duyuruldu

Google I/O 2026: Yeni Gemini Modeli Neler Sunabilir?

Google I/O 2026: Yeni Gemini Modeli Neler Sunabilir?

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google Gemini Google I/O

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com