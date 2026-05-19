Google, Google Pics isimli yeni yapay zekâ destekli görsel tasarım aracını duyurdu. Workspace içinde konumlandırılan araç, kullanıcıların fikirlerini, sunumlarını ve iş içeriklerini hızlıca görselleştirmesini sağlayacak.

Google, Workspace’i yalnızca doküman, e-posta ve sunum hazırlanan bir platform olmaktan çıkarıp daha üretken bir yapay zekâ merkezine dönüştürmek istiyor. Şirketin bu kapsamda duyurduğu yeniliklerden biri de Google Pics oldu.

Google Pics, özellikle “aklımdaki fikri nasıl görsele dökerim?” diyen kullanıcılar için geliştirilen bir araç gibi görünüyor. Yani tasarım programlarıyla uğraşmadan, iş içerikleri için kullanılabilecek görselleri yapay zekâ yardımıyla oluşturmak mümkün olacak.

Google Pics, Workspace İçinde Görsel Hazırlamayı Kolaylaştıracak

Google’ın yeni aracı, Workspace kullanıcılarının fikirlerini daha hızlı şekilde görselleştirmesine yardımcı olacak. Sunumlarda, dokümanlarda, ekip içi çalışmalarda veya proje anlatımlarında kullanılabilecek görseller için yapay zekâdan destek alınabilecek.

Bu da özellikle tasarım konusunda deneyimi olmayan kullanıcılar için önemli bir kolaylık anlamına geliyor. Çünkü görsel hazırlamak için ayrı bir tasarım aracına geçmek, şablon aramak veya her şeyi sıfırdan düzenlemek yerine, Google Pics ile bu süreç daha hızlı ilerleyebilecek.

Tasarım Bilmeden Görsel İçerik Üretmek Daha Kolay Hâle Gelebilir

Bugün bir toplantı sunumu, proje anlatımı ya da ekip içi doküman hazırlarken görsel tarafı çoğu zaman en çok vakit alan kısımlardan biri olabiliyor. Google Pics, bu noktada kullanıcıların fikirlerini daha hızlı ve anlaşılır şekilde görsele dönüştürmesini hedefliyor.

Daha basit söylemek gerekirse Google, Workspace içinde yazı, tablo ve sunum hazırlamanın yanına görsel üretimi de daha güçlü şekilde eklemek istiyor. Böylece kullanıcılar yalnızca metin hazırlamakla kalmayıp, fikirlerini daha dikkat çekici görsellerle de destekleyebilecek.

Workspace’in Yapay Zekâ Dönüşümünün Yeni Parçalarından Biri

Google Pics, tek başına bağımsız bir tasarım uygulamasından çok, Workspace’in yapay zekâ destekli üretkenlik deneyiminin bir parçası olarak konumlandırılıyor. Google’ın amacı, kullanıcıların iş akışından kopmadan içerik üretmesini sağlamak.

Bu yaklaşım, Workspace’in gelecekte daha fazla yapay zekâ aracıyla destekleneceğini de gösteriyor. Google Pics ise bu dönüşümün görsel tasarım tarafındaki yeni adımı olacak.