Creative Commons, yapay zekâ ile veri sahipleri arasındaki telif sorunlarına çözüm sunmak için CC Signals adında yeni bir sistem geliştirdi. Yapay zekâ çağında veri paylaşımıyla ilgili hukuki ve etik sorunlara karşı, içerik kullanımını düzenleyen yeni bir çerçeve önerildi. Telif sorununa kökten bir çözüm geliyor.

Yapay zeka geliştirenlerle içerik üretenler arasındaki “bu veri benim, izinsiz kullanma” tartışmasına sonunda somut bir adım geldi. Creative Commons, verilerin yapay zeka modellerinde kullanılıp kullanılamayacağını açıkça belirtebileceğiniz yeni bir sistem duyurdu: CC Signals. Bu sistem sayesinde içerik sahipleri, paylaştıkları verilerin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla söz sahibi olabilecek. Amaç ise net: Hem açık internet yapısını korumak hem de içerik üreticilerinin haklarını güvence altına almak.

Creative Commons’ın geliştirdiği CC Signals sistemi, veri sahiplerine içeriklerinin yapay zekâ tarafından kullanılıp kullanılamayacağını açıkça belirtme şansı tanıyor. Yani “Bu veriyi yapay zekâ eğitimi için kullanabilirsin” ya da “Hayır, buna iznin yok” deme hakkınız olacak. Sistem, hem teknik hem de hukuki açıdan kontrolü elinize vermeyi amaçlıyor. Böylece içeriklerinizin izinsiz şekilde toplanıp yapay zekâ modellerine “yem” edilmesinin önüne geçilmiş olacak.

Geliştiriciler ve platformlar arasında denge kurulacak

Yapay zekâ için veri ihtiyacı her geçen gün artarken, içerik üreticileri de “Benim içeriğim izinsiz kullanılmasın” demeye başladı. İşte tam bu noktada devreye CC Signals giriyor. Bu sistem, hem içerik sahiplerinin kontrolü kaybetmemesini hem de açık internetin ruhunun korunmasını hedefliyor. Farklı araçlar sayesinde, “İçeriğim paylaşılsın ama şu şartlarla” ya da “Yapay zekâ eğitiminde kullanılmasın” gibi net tercihlerinizi belirtmek mümkün hale geliyor.

CC Signals için hazırlanan ilk taslaklar GitHub ve Creative Commons'un web sitesinde paylaşıldı. Alpha sürümün Kasım 2025'te yayınlanması planlanıyor. Bu süreçte kamuya açık geri bildirim toplantıları düzenlenecek ve geliştiricilerin yanı sıra içerik üreticilerinin de görüşleri alınacak.

Verilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili soru işaretleri her geçen gün artarken, CC Signals gibi sistemler bu belirsizliğe bir nebze olsun açıklık getirmeyi amaçlıyor. Amaç, içerik sahipleriyle yapay zekâ geliştiricileri arasında daha net, daha şeffaf bir iletişim kurmak. Bu tarz araçlar, açık internetin geleceğini korumak için atılan önemli adımlar arasında gösteriliyor.