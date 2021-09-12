Yapay Zekadan Geçen Dark Souls Karakterleri Gerçeğe Döndü

Bir YouTuber, gerçek olmayan yüzleri gerçek insan yüzüne dönüştürmek üzere geliştirilen yapay zekayı Dark Souls karakterleri üzerinde kullandı. Elde edilen sonuç, Dark Souls’un filmi olursa oyuncu kadrosunun neye benzemesi gerektiğini gösterdi.

Çizgi film ya da oyun karakterlerinin yapay zeka yardımıyla gerçeğe dönüştürüldüğü görüntüleri duymuşsunuzdur. Bu teknikle gerçekte var olmayan karakterlerin gerçek hayatta nasıl görüneceği saptanabiliyor. Bu işlem yakın zamanda Dark Souls karakterlerine yapıldı. Sonuç ise rahatsız edici derecede gerçekçiydi.

Daha önce Street Fighter karakterlerine uygulanan yapay zekalı yüz dönüştürme işlemi pek iyi sonuç vermemiş, asıl karakterlerden alakasız yüzler yaratmıştı. Bu sefer Dark Souls’a uygulanan teknik, oyundaki karakterleri resmen ekrandan çıkardı ve gerçeğe dönüştürdü.

Yapay zeka, oyun karakterlerinden resmen yeni insanlar yarattı

Dark Souls videolarıyla bilinen YouTuber ‘illusory wall’, gerçek olmayan yüzleri birer insan portresine çeviren yapay zekayı Dark Souls karakterleri için kullandı. Or Patashnik, Zongze Wu, Eli Shechtman, Daniel Cohen-Or ve Dani Lischinski tarafından geliştirilen araç oyunun karakterlerini öyle bir işledi ki, ortaya çıkan fotoğraflar oyunu bir filmin oyunlaştırılmış hali gibi gösterdi. Belki bu fotoğraflar modellenerek gerçekten oyunun karakterlerine işlenebilir. Ancak bu modu hangi ekran kartları çalıştırır, şu an bilemiyoruz.

Aynı işlem Street Fighter karakterlerine yapıldığında çoğu karakterin ‘gerçek’ hali, biraz komik bulunmuştu. Bunun nedeni büyük ihtimalle oyundaki karakterlerin çizim olarak bile gerçekle tutarlı olmaması olabilir. Chun-Li gibi karakterler başarıyla dönüştürülürken Zangief gibi karakterler internette ‘meme’ niteliği taşımıştı. Neyse, uzatmadan bu sefer başarıyla işlenen oyun karakterlerine bir göz atalım. İşte yapay zekanın büyüsüne maruz kalan Dark Souls karakterlerinden bazıları:

Solaire of Astora

Andre of Astora

Oswald of Carim

Gwynevere

Witch Beatrice