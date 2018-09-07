5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekranlı modellerin ardından 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modelinin de adı belli oldu.

Son günlerde artan Apple sızıntılarına bir yenisi daha eklendi. Apple’a yakın kaynaklardan bilgi alan 9to5Mac, geçtiğimiz günlerde Apple’ın OLED ekranlı iki yeni premium telefonunun iPhone Xs ve iPhone Xs Max olarak adlandırılacağını ortaya çıkarmıştı. Fransız çevrimiçi alışveriş sitesi Mobile24 ise, LCD ekranlı iPhone modelinin adını müşterilerine duyurdu.

Mobile24, henüz tanıtımına 5 gün olan 2018 model iPhone’ların kılıflarını satışa çıkarmış durumda. Mobile24’ün ürün katoloğuna göre Apple’ın 6.1 inç LCD ekranlı yeni iPhone modeli, ‘iPhone XI’ olarak adlandırılacak. Böylece Apple’ın yeni isimlendirme şemasının son eksik parçası da tamamlanmış oluyor.

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XI’in devamı nasıl olacak?

Apple’ın 2018 model iPhone’lar için belirlediği isimler, 2019 model iPhone’lar için isim tahmini yapmayı zorlaştırıyor. Tahminler Apple’ın 2018 yılın ‘s yılı’ olarak ele aldığı, bu nedenle premium modellerini Xs olarak adlandırdığı yönündeydi. Fakat bu durumda gelecek yıl tanıtılacak modellerin ‘on bir’ manasında XI olarak adlandırılması gerekirdi. Fakat Mobile24’e göre 6.1 inçlik iPhone, bu kuralın gerçekleşmesine izin vermeyecek.