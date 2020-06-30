Fransız otomobil üreticisi Citroën, 2021'in Mayıs ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak olan yeni C4 ailesini tanıttı. Yenilenen C4 ailesinde dizel ve benzinli motor seçeneklerine ek olarak tamamen elektrikli bir versiyon daha bulunuyor.

Fransa merkezli PSA Grup şirketlerinden Citroën, ülkemizde de merakla beklenen yeni nesil C4 ve elektrikli versiyonu e-C4’ü tanıttı. Kompakt hatchback yapısına rağmen crossover’ları aratmayan bir tasarıma sahip olan yeni jenerasyon otomobiller, ilk bakışta Citroën GS’e benzemesiyle dikkat çekiyor.

Selefine kıyasla daha büyük boyutlarda gelen yeni nesil C4, sırasıyla 4.360 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik, 1.525 mm yükseklik ve 2.670 mm aks mesafesine sahip. Crossover’ı andıran bir tasarım benimsemesine rağmen Fransız şirket tarafından hatchback olarak lanse edilen yeni model, iç ve dış kısımda birçok devrimsel yeniliği de beraberinde getiriyor. Dilerseniz gelin bu yeniliklere daha yakından göz atalım.

Yeni Citroën C4 neler sunuyor?

İç mekandan başlayacak olursak 2020 C4, oldukça şık tasarlanan kokpitiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Merkezde 10 inçlik bir bilgi-eğlence ekranının konumlandırıldığı araçta, sürücü koltuğunun önünde head-up display ve HD dijital gösterge paneli yer alıyor. Havalandırma çıkışları ise standart olarak iki ortada, ikişer tane de sağ ve sol köşelerde bulunuyor.

Kaputun altına geçtiğimizde benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğinin bulunduğu yeni C4 ailesi, benzinli tarafında sırasıyla 100, 130 ve 155 beygir güç üretebilen 1,2 litrelik üç silindirli PureTech motor bulunuyor. Dizel tarafında ise 110 beygir ve 130 beygir güç çıkışlarına sahip 1,5 litrelik BlueHDi motor yer alıyor. Her iki motor seçeneğinde de standart olarak 6 ileri manuel şanzıman yer alırken, EAT8 yapılandırma seçeneği de müşterilere sunuluyor.

Tamamen elektrikli Citroën e-C4:

Citroën C4'ün benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanında bir de tamamen elektrikli bir versiyonu satışa sunulacak. e-C4 adıyla anılan ve %100 elektrikli olan bu modelde, ön aks üzerine konumlandırılmış 136 beygir güç ve 260 Nm tork üretebilen bir elektrik motoru bulunuyor.

Batarya kısmına geçtiğimizde 50 kWsa’lık bir pil tercih ettiğini gördüğümüz Fransız firma, otomobilin tam dolu bir bataryayla 350 kilometre (217 mil) yol gidebileceğini ve 100 kW’lık hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakika içerisinde %80’e kadar doluluğa ulaşacağını söylüyor. Bununla birlikte 0’dan 100 km’ye 9,7 saniyede ulaşabilen elektrikli model, ayrıca 150 km/sa maksimum hıza çıkabiliyor.

Yeni Citroën C4’ler Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Gün içerisinde Citroën Türkiye tarafından düzenlenen çevrimiçi bir toplantıda konuşan Citroën Pazarlama Direktörü Ceren Salkım, Avrupa’da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak olan yeni C4’lerin, mayıs ayında Türkiye’deki kullanıcıların karşısına çıkacağını söyledi. Yeni Citroën C4 ailesinden övgü dolu sözlerle bahseden Salkım, aracın fiyatına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.