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Tasarımda Ciddi Değişim Geçiren Yeni Hyundai Bayon Tanıtıldı: İşte Yeni Tasarımı ve Özellikler!

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Yeni Hyundai Bayon, büyüyen boyutları, hibrit motoru ve modern teknolojileriyle sınıf atlayarak karşımızda.

Tasarımda Ciddi Değişim Geçiren Yeni Hyundai Bayon Tanıtıldı: İşte Yeni Tasarımı ve Özellikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hyundai, son yıllarda imza attığı radikal tasarım dönüşümüyle ürün gamını baştan aşağı yenilemeye devam ediyor.

Markanın benimsediği yeni "Art of Steel" tasarım dilinin en taze halkası ise ülkemizde üretilen popüler B-SUV modeli Bayon oldu. İlk neslinde Kona ile i20 arasında sıkışıp kalarak âdeta bir kimlik karmaşası yaşayan model, yeni nesliyle birlikte bu zincirleri kırıyor.

İçerikten Görseller

Tasarımda Ciddi Değişim Geçiren Yeni Hyundai Bayon Tanıtıldı: İşte Yeni Tasarımı ve Özellikler!
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Yepyeni dış tasarım

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Yeni Hyundai Bayon, "yükseltilmiş bir i20" algısından tamamen sıyrılarak gerçek bir SUV kimliğine bürünmüş durumda. Yerden yüksekliği artırılan model, ön yüzde Ioniq 3'ü andıran modern çizgileri ve gövdeye yayılan dinamik kıvrımlarıyla dikkat çekiyor. Art of Steel felsefesini yansıtan tasarım detayları, artık 18 inçe kadar uzanan jant seçenekleriyle destekleniyor.

Dış tasarımdaki bu olgunlaşmanın temelinde ciddi oranda büyüyen gövde boyutları yatıyor. Yeni Hyundai Bayon, selefine göre 650 mm uzayarak 4.250 mm barajını aşıyor ve Kona'ya oldukça yaklaşıyor. Genişlikte 350 mm, yükseklikte ise 650 mm'lik belirgin bir artış var. Aks aralığında kaydedilen 200 mm'yi aşkın artışla toplam dingil mesafesi de 2.600 mm'nin üzerine çıkıyor.

Teknolojiyle dolu iç mekân

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Dış ölçülerdeki büyüme, kabin içi yaşam alanına ve pratikliğe doğrudan yansıyor. Modelin bagaj hacmi 440 litreye ulaşırken, içeride B-SUV segmentinin sınırlarını zorlayan modern bir atmosfer sunuluyor.

Üst donanım seviyelerinde 12.3 inçlik multimedya ekranı ile dijital gösterge panelini birleştiren yekpare kavisli panel tercih edilebiliyor. Fiziksel kontrol tuşlarının ergonomiyi gözeterek korunması önemli bir artı olarak öne çıkarken kablosuz şarj ünitesi, kablosuz Apple CarPlay / Android Auto desteği ve akıllı telefon entegrasyonu sunan Hyundai Digital Key 2.0 gibi özellikler standart paketlerde yerini alıyor.

İki motor seçeneğiyle geliyor

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İlk neslinde sınırlı motor yelpazesi nedeniyle eleştirilen Bayon, yeni neslinde kullanıcıların beklentilerine daha geniş alternatiflerle yanıt veriyor:

  • 1.0 T-GDI Benzinli: Giriş seviyesinde 90 bg güç ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu sunulurken, daha güçlü 115 bg'lik versiyon üst paketlerde 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzımanla eşleşiyor.
  • 1.6 Hibrit: İlerleyen süreçte listelere dâhil olacak tam hibrit seçenek; 1.6 litrelik GDI motor ile elektrikli motoru harmanlayarak toplam 138 bg güç üretecek.

Türkiye'deki fabrikada üretimi sürecek olan yeni nesil Hyundai Bayon'un, 2027 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkması bekleniyor.

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