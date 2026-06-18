iPhone Air 2, Kullanıcıları Çok Sevindirecek 2 Büyük Yenilikle Gelecek

iPhone Air 2’nin en çok eleştirilen 2 özelliğini iyileştireceği iddia edildi. Ayrıca tanıtım tarihi hakkında da bilgi var.

Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 17 modelleriyle birlikte ultra ince tasarımlı iPhone Air modelini de resmen tanıtmıştı. Bu cihaz, incelik uğruna çoğu önemli özellikten mahrum olması ve yüksek fiyatı nedeniyle beklendiği kadar ilgi görmemişti. İkinci neslinde neler değişeceği de merak ediyordu.

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Şimdi ise iPhone Air 2 modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın aktardığına göre ikinci nesil iPhone Air, çok daha iyi özelliklerle gelecek. Ayrıca çıkış tarihi konusunda da bilgi var.

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2027’de çift kamerayla ve daha iyi bataryayla gelecek

iPhone Air’ın en çok eleştirilen yönlerinden biri sadece tek kameraya sahip olmasıydı. Gurman’ın aktardığına göre Apple, yeni nesilde bunu değiştirecek. Öyle ki ana kameraya ek olarak bir de cihaza ultra geniş kamera eklendiğini, böylece ikili kamera kurulumuyla geldiğini göreceğiz. Kullanıcılar için çok sevindirici bir haber.

Öte yandan eleştirilen bir diğer konu ise batarya ömrüydü. Firmanın ya batarya kapasitesini artıracağı ya da verimlilik konusunda iyileştirmeler sunacağı ifade edilmiş. Böylece iPhone Air 2, daha iyi pil ömrüne sahip olacak.

Telefonun 2027 yılında standart iPhone 18 modeliyle birlikte tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında. Eylül 2026’da ise iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone göreceğiz. iPhone Air 2’nin bu iyileştirmeler sayesinde fiyatına daha çok değen bir telefon olacağını söylemek mümkün.