Yeni nesil Xbox konsolunun ismi ve çıkış tarihine dair yeni iddialar geldi. Ancak bu iddiaların güvenilirliği şimdilik biraz şüpheli.

Microsoft, şu anki nesil Xbox Series X/S konsollarını 2020 yılında piyasaya sürmüştü. 5 yılın ardından da şirketin yeni nesil Xbox’ı ne zaman tanıtacağı konusundaki merak iyice artmıştı. Bugün bu konuda bir iddia ortaya atıldı.

Doğru çıkan Call of Duty sızıntılarıyla bilinen TheGhostOfHope isimli X hesabı, kendi kaynaklara dayandırdığı paylaşımında yeni nesil Xbox’ın ismini ve çıkış tarihini paylaştı.

Yeni neslin ismi Xbox Prime olabilir, 2026’da piyasaya sürülebilir

İddiaya göre yeni nesil Xbox konsolunun ismi “Xbox Prime” olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca cihazın önümüzdeki yıl, yani 2026 içinde piyasaya sürüleceği de belirtilmiş. “Prime” isminin gerçek ismi mi yoksa kod adı mı olduğunun belirsiz olduğunu da eklemiş.

Bunun dışında konsolla birlikte gelecek ilk oyun hakkında da bilgi almış. Infinity Ward’ın Modern Warfare 4 olma ihtimali bulunan yeni Call of Duty oyununun bir sonraki Xbox konsolunun çıkış oyunu olabileceğini ifade etmiş.

İddiayı yalanlayan kaynaklar da oldu

Henüz resmî bir açıklama olmadığı için hemen bu iddiaya inanmak mantıklı olmaz. Zaten kaynaklar da birbiriyle çelişiyor. Öyle ki Xbox haberleriyle tanıdığımız Windows Central editörü Jez Corden, 2026’da çıkacak Xbox Prime diye bir şeyin gerçek olmadığını belirten bir paylaşım yaptı. Bu yüzden TheGhostOfHope’un sızıntısına güvenmemek daha doğru gibi.