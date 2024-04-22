Elektrikli otomobil devi Tesla, küresel çapta fiyat indirimine gitti. Ancak bu durum, firmanın düşen değeri için çözüm olmadı. Tesla hisseleri düşmeye devam ediyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemlerde sancılı bir süreçten geçiyor. Zira şirketin satışları, 2020 yılından sonra ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi. Çözüm arayışında olan Tesla, çareyi fiyat indirimi yapmakta buldu.

Bir Tesla sözcüsü, firmanın ABD ve Çin'den sonra diğer bölgelerde de fiyat indirimine gittiğini açıkladı. Bu bağlamda; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki fiyatlarda indirim yapıldı. Türkiye de bu durumdan etkilendi. Ayrıca Tesla, Türkiye'de yüzde 10 ÖTV dilimine giren özel bir Model Y'yi de piyasaya sürdü.

Ancak tüm bunlar yatırımcıları rahatsız etti: Tesla hisseleri düşüyor!

Tesla hisseleri, Temmuz 2023'te neredeyse 300 dolar seviyelerini görmüştü. Ancak o parlak günler, artık ciddi anlamda geride kalmış gibi görünüyor. Zira Tesla hisseleri, an itibarıyla yüzde 50 civarı değer kaybetmiş durumda. Şirket, bu seviyeleri en son Ocak 2023'te görmüştü.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki Tesla'nın bu kötü gidişat için nasıl bir aksiyon alacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak fiyat indirimlerinin sürdürülebilir olmadığı çoktan anlaşılmış durumda. Belki de çözüm, ciddi anlamda uygun fiyatlı yeni bir Tesla otomobildir. Bakalım zaman, dev şirket için neler gösterecek...