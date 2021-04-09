A&S Yatırım Holding tarafından kurulan kripto para borsası Ascoindex, kullanıma açıldı. Şu an için yalnızca 6 kripto para biriminin olduğu, toplamda ise 26 kripto para biriminin al sat yapılmasına imkan tanıyan borsa, ilk ay komisyon almayacak.

Türkiye'deki kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar gayrimenkulden turizme kadar pek çok alanda hizmet vermekte olan "A&S Yatırım Holding", kendi kripto para borsası Ascoindex'i hizmete açtığını duyurdu. Açılışa özel olarak bir ay boyunca komisyon almayacak olan platform, 3 ay içerisinde günlük 1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.

A&S Yatırım Holding Başkanı Uğur Akkuş tarafından yapılan açıklamalarda, Ascoindex'in Türkiye'deki diğer kripto para borsalarından farkının güvenlik, hız ve kolay ulaşılabilirlik olduğu ifade edildi. Özellikle de güvenlik üzerinde duran Akkuş, yatırımcıların güvenliğini korumak için 3 farklı siber güvenlik şirketiyle birlikte çalıştıklarını; yavaşlama, donma, çökme, hack gibi olayların asla yaşanmayacağını söyledi.

"Merkez Bankası'ndan ruhsat alınacak"

Uğur Akkuş, Ascoindex için Ziraat, Akbank ve Vakıfbank ile anlaşmaya varıldığını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da ruhsatlandırma için başvuru yapıldığını duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na da (BDDK) gerekli başvuruları yaptıklarını söyleyen Akkuş, elektronik para lisansının alınacağını ifade etti.

Kripto para yatırımcılarının en büyük sorunlarından biri olan komisyon oranları ile ilgili de konuşan Uğur Akkuş, ilk ay komisyon almayacaklarını, sonrasında ise diğer kripto para borsalarına kıyasla yüzde 20 daha az komisyon alınacağını ifade etti. Şu an için 6 kripto para birimi için al sat yapılmasına imkan tanıyan platform, tamamen aktif hale geldiğinde 26 kripto para biriminin alınıp satılabilmesini sağlayacak.