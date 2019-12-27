TOGG'un ürettiği yerli otomobil, bugün gerçekleştirilen öngösterim töreni ile ilk kez gün yüzüne çıktı. İlk etapta bir SUV bir sedan olarak üretilecek yerli otomobiller, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak üretim tesisinden çıkacak.

Sabah saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobilin Bursa’da üretileceği kesinleşmişti ve biz de sizlere bu haberi aktarmıştık. Kısa süre önce gerçekleştirilen Yerli otomobilin öngösterim töreni ile birlikte otomobilin üretim tesisinin nereye kurulacağı tam olarak belli olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tören sırasında yapılan açıklamaya göre TOGG, yerli otomobilin üretim tesisini Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kuracak. Bizzat Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına göre söz konusu bölgedeki TSK’ya ait 4 milyon kilometrekarelik arazinin 1 milyon metrekaresi, söz konusu üretim tesisi için TOGG’a tahsis edilecek.

Yerli otomobil üretim tesisinin kurulacağı bölge böyle görünüyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulacak olan tesis için öngörülen toplam yatırımın 22 milyar olacağı belirtildi. Tesisin kurulacağı bölge, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayine yakın olmasıyla biliniyor. TOGG’un kuracağı üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.