Cuma günü ilk kez gösterilen yerli otomobille ilgili teknik veriler kıyaslandı. Habertürk tarafından yapılan kıyaslama, yerli otomobil ile rakipleri arasındaki teknik farkları açıkça gün yüzüne seriyor.

Türkiye'nin uzunca bir süredir beklediği yerli otomobil projesi, geçtiğimiz cuma günü resmiyet kazandı. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen bir etkinlikle Türkiye'nin ilk yerli otomobilleri, kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan tanıtım sırasında Türkiye, bir sedan bir tane de SUV ile tanışma imkanı buldu.

Türkiye'nin yerli otomobili, 2022 yılında yollara inecek ancak daha şimdiden merak konusu oldu. Hatta bu bağlamda sizlerle, yerli otomobilin rakiplerinden bahsettiğimiz bir haberimizi de paylaştık. Şimdiyse sizlerle yerli otomobilimizin, rakiplerine karşı teknik anlamda ne kadar güçlü olduğunu paylaşacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, ortaya çıkan verilere geçelim.

Rekabet, otomobil sektörünün en önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü dünya üzerinde onlarca otomobil üreticisi var ve bu şirketlerin ellerinden çıkan araçlar, dünyanın dört bir köşesine ulaştırılabiliyor. Yani Türkiye'nin yerli aracının, hem bir süre sonra ihraç edilmesinin düşünülmesi hem de tüketicilerin yerli otomobili tercih etmeleri için teknik açıdan bazı avantajlara sahip olması gerekiyor.

Yerli otomobil, farklı varyantlarla karşımıza çıkacak. Örneğin isteyen tüketiciler, yerli otomobilin 200 beygir gücündeki arkadan itişli versiyonunu tercih edebilecekken dileyen tüketiciler ise 400 beygir gücündeki 4 çekişli modeli tercih edebilecekler. 300 ve 500 kilometre menzil sunan varyantlar ayrıca, 45 kWh ve yaklaşık 90 kWh batarya kapasitesine sahip olacak.

Yerli otomobil, teknik özellikleriyle rakiplerinin bir adım önünde

TOGG tarafından yayımlanan verilere baktığımızda SUV tipindeki yerli otomobil, alanının en iyisi olarak karşımıza çıkacak. Çünkü yerli otomobilin rakiplerinin teknik verileri incelendiğinde, hiçbir rakibin 500 kilometre menzil sunamadığını görebiliyoruz. Bunun nedeni ise SUV tipindeki yerli otomobilin 90 kWh batarya kapasitesine sahip olacak olması.

SUV tipindeki yerli otomobilin 45 kWh batarya kapasiteli versiyonu ise 300 kilometre menzille sınıfının en iyisi değil. Ancak sadece 30 dakika gibi bir sürede yüzde 80 oranında şarj olabilmesi, yerli otomobilin farkını ortaya koyuyor. Bu bağlamda yerli otomobilin, küresel pazarlarda sınırları zorlayacağından ve rakiplerine kafa tutacak seviyede olabileceğinden bahsedebiliriz.

400 beygir gücündeki yerli otomobilin en yakın rakiplerinden bir tanesi, 408 beygir gücündeki Volco XC40 Recharge. 400 kilometre menzile sahip olan araç, 78 kWh batarya kapasitesine sahip ve yüzde 80'lik şarj süresi, 40 dakika olarak belirlenmiş durumda. Rakipler arasında 455 kilometre ile en uzun menzile sahip olan Kia Niro EV ise sadece 204 beygir gücünde. Yani her iki rakip de yerli otomobili tüm koşullarda geçemiyor.

Haberimizin kaynağı olan Habertürk, yerli otomobilin teknik verilerini rakipleriyle daha da detaylı bir şekilde kıyaslıyor. Eğer konuyla ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.