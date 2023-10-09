Volkswagen'in Türkiye'de, Ford Otosan'a ürettireceği yeni nesil Transporter ile ilgili ilk detay bilgiler geldi. Edinilen bilgilere göre Volkswagen Transporter, aslında Ford Transit Custom'ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu olacak.

Geçtiğimiz yılın sonlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ford Otosan ile Volkswagen arasında gerçekleşen bir iş birliğinden bahsetmiştik. Ford Otosan, bu iş birliği kapsamında Kocaeli'ndeki fabrikasında, Volkswagen için ticari araç üretimi yapacaktı. İşte şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Autocar, 2024 yılında tanışma imkânı yakalayacağımız yerli Volkswagen Transporter ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre yerli üretim Volkswagen Transporter, Ford Transit Custom ile aynı platform üzerine inşa edilecek. Ayrıca bu otomobil; iki ve üç sıra koltuklu versiyonlara sahip olacak. Elbette sadece kargo taşımak için üretilen panelvan versiyon da bulunacak. Autocar, bununla ilgili bir doğrulama alamadığını ancak Volkswagen Transporter'in Sportline donanım paketine sahip olan versiyonunun da satılacağını söylüyor.

Elektrikli Volkswagen Transporter geliyor!

*Konsept tasarım.

Türkiye'de üretilecek Volkswagen Transporter, en temelinde Ford Transit'in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak satışa sunulacak. Bu bağlamda; aracın dizel motorlu versiyonuna ek olarak hibrit ve elektrikli versiyonlar da satın alınabilecek. "E-Transporter" olarak isimlendirilecek elektrikli versiyon, Ford E-Transit ile aynı motor ve batarya seçenekleri sunacak. Yani bu otomobilde yaklaşık 400 kilometre menzil sunulacak.

Volkswagen'in ticari araçlarından sorumlu bir numaralı ismi Carsten Intra, Autocar'a verdiği demeçte yerli Transporter ile ilgili konuştu. Her iki aracın da teknik olarak benzer olacağını anlatan Intra, görünüşlerin ile bambaşka olacağını söyledi. "Bizimkinin daha iyi olduğunu düşünüyoruz." diyen Volkswagen yöneticisi, aracın çıkış tarihine ve fiyatına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak Türkiye'de üretilecek Volkswagen Transporter'ın 2024 yılında lansman yapacağı, uzun zamandır bilinen bir durum. Aracın fiyatı da bu lansmanda gün yüzüne çıkacaktır.