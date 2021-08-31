Zula Sistem Gereksinimleri Nedir?

Türk yapımı FPS oyunu olarak piyasaya sürülen Zula'nın sistem gereksinimleri nedir? Oyunu oynamak için ne kadarlık bir bilgisayar gerekli? İşte Zula sistem gereksinimleri.

2015 yılında Türkiye'nin yerli ve milli FPS oyunu olarak piyasaya sürülen Zula, Türkiye'den haritaları ve Türk karakterleriyle büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Sürekli eklenen yeni haritalarla güncelliğini ve popülerliğini korumayı başaran oyun, dönemin trendlerini de yakalamayı başarıyor. Buna bir örnek olaraksa geçtiğimiz yıllarda oyuna eklenen Çukur haritasını gösterebiliriz.

Zula'nın bu kadar popüler olmasında elbette haritalar ve karakterlerin payı büyük. Bununla birlikte oyuncuların Zula'yı tercih etmelerindeki bir diğer sebep de nispeten düşük sayılabilecek sistem gereksinimleri zira piyasadaki yüksek sistem gereksinimli oyunların aksine Zula'yı ortalama bir bilgisayarla oynamak mümkün. Peki, Zula sistem gereksinimleri nelermiş? Zula'yı oynamak için ne kadarlık bir bilgisayar gerekli? Gelin, yakından bakalım.

Zula sistem gereksinimleri:

Minimum İşletim Sistemi : Windows 7 / 8 / 10 32 bit İşlemci : Çift çekirdekli işlemci 2.4 GHz Bellek : 2 GB Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 M320 DirectX : DirectX 9 Depolama : 7 GB

Önerilen İşletim Sistemi : Windows 7 / 8 / 10 64 GB İşlemci : Çift çekirdekli işlemci 3.0 GHz Bellek : 4 GB Ekran Kartı : Intel HD Graphics 520 / Radeon R7 M260 Depolama : 8 GB



Zula oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Zula bilgisayarları yormayan, sistem dostu bir oyun olduğu için hemen hemen her bilgisayar Zula minimum sistem gereksinimlerini kaldırabilecek güçte. Hatta Zula önerilen sistem gereksinimlerinin de o kadar yüksek olmamasından dolayı oyunu oynamak için öyle güçlü ve pahalı bir sistem toplamanıza gerek yok.

Bu noktada iş biraz daha yüksek FPS'e geliyor. Oyunu 100, hatta 144 FPS'de oynayabilmek içinse ortalama bir Ryzen ya da Intel işlemci ve buna ek olarak ortalama bir ekran kartı yeterli olacaktır. Ancak piyasada 4 – 5 bin TL bandının altında artık sıfır bilgisayarlar satılmadığı için burada iş ikinci ele kalıyor. Yine de bir sayı vermek gerekirse ikinci elden 2.000 – 3.000 TL arasına toplayacağınız bir PC, Zula'da fazlasıyla işinizi görecektir.

Zula nasıl bir oyun?

Zula, ilk etapta takım tabanlı ücretsiz bir FPS oyunu olarak piyasaya sürüldü. Yıllar içerisinde yeni güncellemelerle geliştirilen oyunun içerisinde birçok farklı mod yer alıyor. Bunlardan Rekabet Modu ile klasik FPS oyunlarındaki takımlar arası savaşa katılabilir, Eğlence Modu ile arkadaşlarınızla birlikte birçok farklı harita ve modu deneyimleyebilir, Battle Royale modu ile de aksiyon dolu bir hayatta kalma deneyimi yaşayabilirsiniz.

Popüler Türk FPS oyunu Zula'nın sistem gereksinimleri nedir, oyunu oynayabilmek için ne kadarlık bir bilgisayar gerekli sorularına yanıt verip biraz da oyundan bahsettiğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Oyunu daha önce oynadıysanız düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için de sitemizi takip edebilirsiniz.