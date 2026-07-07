1.2 PureTech motor, performansı ve yakıt tüketimiyle öne çıksa da yağlı triger kayışı nedeniyle uzun süredir tartışılıyor. Bu içerikte 1.2 PureTech motorun kronik sorunlarını, hangi model yıllarında görüldüğünü, üreticinin yaptığı güncellemeleri ve ikinci elde tercih edilip edilmeyeceğini ele alıyoruz.

Küçük hacimli turbo benzinli motorlar son yıllarda otomotiv sektörünün en yaygın tercihleri arasında. Bu motorlar arasında en fazla konuşulanlardan biri de PSA Grubu tarafından geliştirilen 1.2 PureTech motor. Peugeot, Citroën, Opel, DS ve bazı Fiat modellerinde kullanılan bu motor, sunduğu performans ve düşük yakıt tüketimiyle beğeni topluyor.

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İnternette bu motor hakkında birbirinden farklı yorumlarla karşılaşmak mümkün. Kimileri kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylerken kimileri ise düzenli bakım gören güncel versiyonlarda ciddi bir problem yaşanmadığını ifade ediyor. Peki yağlı kayış sorunu tam olarak nedir, hangi araçları etkiliyor ve ikinci el bir 1.2 PureTech motorlu araç satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

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Yağlı triger kayışı sorunu neden ortaya çıktı?

PSA'nın ilk nesil 1.2 PureTech motorlarında kullanılan triger sistemi, klasik kuru kayışlardan farklı olarak motor yağı içerisinde çalışan bir yapıya sahip. "Belt in oil" olarak da adlandırılan bu sistem, sürtünmeyi azaltmak, daha sessiz çalışma sağlamak ve yakıt tüketimini düşürmek amacıyla geliştirildi.

Bu tasarım teorik olarak avantaj sağlasa da bazı kullanım koşullarında beklenmedik sorunlara yol açtı. Özellikle uygun özellikte olmayan motor yağı kullanılması, yağ değişim aralıklarının uzatılması veya motor yağına yakıt karışması gibi durumlarda triger kayışının yapısı zamanla bozulabiliyor. Kayış yüzeyinden kopan küçük parçalar motor yağına karışarak yağ pompası süzgecini tıkıyor. Bunun sonucunda yağ basıncı düşüyor ve motor içerisinde ciddi hasarlar oluşuyor.

Sorunun temel nedeni yalnızca kayış tasarımı değil elbette. Üretici tarafından yayınlanan teknik bültenlerde de doğru motor yağının kullanılması ve bakım periyotlarına uyulmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle her 1.2 PureTech motorda aynı problemin yaşandığını söylemek doğru olmaz. Kullanım şekli ve bakım geçmişi burada belirleyici rol oynuyor.

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PSA Grubu da ilerleyen yıllarda kayış malzemesinde ve bakım prosedürlerinde çeşitli güncellemeler yaptı. Bu nedenle farklı model yıllarındaki araçlar arasında önemli farklılıklar bulunabiliyor.

Hangi 1.2 PureTech motorlarda bu sorun daha sık görülür?

Yağlı triger kayışı en çok ilk nesil 1.2 PureTech motorlarla ilgili. Özellikle 2010'lu yılların ortalarında üretilen bazı motorlarda bu konuda daha fazla kullanıcı bildirimi var. Üretici zaman içerisinde hem kayış malzemesinde hem de bakım talimatlarında çeşitli revizyonlara gitti. Servislerde kayış kontrol prosedürleri güncellendi ve bazı araçlarda daha kısa kontrol aralıkları uygulanmaya başlandı. Ayrıca kullanılan motor yağının teknik özellikleri konusunda da daha net tavsiyeler paylaşıldı.

Sonraki yıllarda üretilen motorlarda yapılan iyileştirmeler sayesinde sorunun görülme sıklığının azaldığı yönünde kullanıcı deneyimleri bulunsa da herhangi bir motor için "artık tamamen ortadan kalktı" demek doğru olmaz. Çünkü motorun bakım geçmişi ve kullanım koşulları yine önemli.

İkinci el piyasasında aynı model yılındaki iki araç arasında bile ciddi fark olabiliyor. Düzenli yetkili servis bakımı yapılan, doğru yağ kullanılan ve triger kayışı zamanında kontrol edilen bir araç ile bakımları geciktirilmiş başka bir araç aynı risk seviyesinde değerlendirilemez. Bu nedenle model yılından önce aracın servis kayıtları ve bakım geçmişi incelenmeli. Triger kayışının durumu hakkında servis kontrolü yapılması da satın alma öncesinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

1.2 PureTech motor alırken nelere dikkat edilmeli?

İkinci el bir 1.2 PureTech motorlu araç satın almayı düşünüyorsanız karar vermeden önce yalnızca kilometreye odaklanmamanız gerekiyor. Bu motor için bakım geçmişi, birçok modelden daha kritik bir kriter oluyor.

Kontrol edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar:

Motor yağının üreticinin önerdiği teknik özelliklerde kullanıldığına dair servis kayıtlarını inceleyin.

Yağ değişimlerinin zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Triger kayışının daha önce değişip değişmediğini öğrenin.

Motor yağ basıncıyla ilgili herhangi bir arıza kaydı bulunup bulunmadığını sorgulayın.

Mümkünse satın almadan önce yetkili servis veya konusunda uzman bir özel serviste detaylı ekspertiz yaptırın.

Soğuk çalıştırmada anormal sesler ve motor uyarı lambalarını mutlaka kontrol edin.

Bu kontroller olası masrafları azaltmak yanında motorun genel durumu hakkında fikir edinmek açısından da önemli. Bakımları düzenli yapılmış bir araç, yalnızca model yılına bakılarak değerlendirilen başka bir araçtan çok daha güvenilirdir.

PSA bu sorun için hangi adımları attı?

Yağlı triger kayışıyla ilgili kullanıcı geri bildirimlerinin ardından PSA Grubu farklı dönemlerde teknik güncellemeler gerçekleştirdi. Bunlar arasında bakım prosedürlerinin değiştirilmesi, kayış kontrol yöntemlerinin güncellenmesi ve bazı motorlarda kullanılan parçaların revize edilmesi yer alıyor. Servislerde triger kayışının genişliğini ölçmeye yönelik kontrol ekipmanları kullanılmaya başlandı. Belirli tolerans değerlerinin altına düşen kayışların değiştirilmesi tavsiye edildi. Böylece olası sorunların büyümeden tespit edilmesi hedeflendi.

Son yıllarda geliştirilen yeni nesil PureTech motorlarda da çeşitli teknik değişiklikler yapıldı. Hatta üretici bazı yeni uygulamalarda zincirli zamanlama sistemine geçiş yaptı. Bu değişiklikler, önceki tasarımlarda edinilen tecrübelerin yeni motorlara aktarıldığını gösteriyor. Yine de ikinci el araç satın alırken sadece "güncellenmiş motor" ifadesine güvenmek yerine aracın bireysel bakım geçmişine odaklanmak daha doğru olur. Üretici, farklı pazarlarda bakım aralıkları ve servis uygulamaları konusunda da çeşitli güncellemeler paylaştı. Yetkili servislerde triger kayışının durumu periyodik bakımlarda daha yakından kontrol edilmeye başlandı ve gerekli görülen araçlarda önleyici parça değişimleri uygulandı.

Bu nedenle ikinci el piyasasında aynı model ve motor seçeneğine sahip iki aracın risk seviyesi birbirinden farklı olabiliyor. Satın alma aşamasında yalnızca model yılına değil, aracın düzenli servis geçmişine ve yapılan işlemlere bakmak çok daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır.

1.2 PureTech motor tamamen uzak durulması gereken bir seçenek mi?

Yağlı triger kayışı sorunu nedeniyle 1.2 PureTech motor hakkında olumsuz yorumlarla karşılaşmak mümkün. Buna rağmen bu durum tüm araçların mutlaka ciddi arıza yaşayacağı anlamına gelmiyor. Düzenli bakım gören ve üreticinin tavsiyelerine uygun şekilde kullanılan birçok araç uzun yıllardır sorunsuz şekilde kullanılıyor.

Bu motoru tercih edecek kişilerin bakım geçmişine diğer birçok motordan daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Servis kayıtları eksiksiz olan, doğru motor yağı kullanılan ve triger sistemi düzenli kontrol edilen araçlar çok daha güven verici bir seçenek oluşturuyor. Bakım geçmişi belirsiz araçlarda ise ileride yüksek maliyetli masraflarla karşılaşma ihtimali göz önünde bulundurulmalı.

Kısacası 1.2 PureTech motor hakkında karar verirken yalnızca internetteki kullanıcı yorumlarına veya kronik sorun başlıklarına odaklanmak yerine aracın mevcut durumu değerlendirilmeli. Sağlıklı bir ekspertiz ve ayrıntılı servis geçmişi incelemesi, doğru karar vermede en önemli etkenlerden biri olacaktır. Siz 1.2 PureTech motorlu bir araç kullandınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilir, bu içeriği aynı motoru satın almayı düşünen arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.