2020'de 120 Hz Ekranla Gelecek Akıllı Telefonlar Açıklandı

Amiral gemisi akıllı telefonlarda yüksek ekran yenileme hızı artık standart hale gelmeye başladı. Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO'su, paylaştığı bir liste ile 2020 yılında gelecek 120 Hz ekranlı telefonları ortaya çıkardı.

Akıllı telefon ekranlarındaki yüksek yenileme hızı, ekranda gösterilen görüntülerin daha dinamik bir şekilde yenilenmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılara daha akıcı bir görsel deneyim sunuluyor. Paylaşılan yeni bir liste, 2020 yılında yüksek ekran yenileme hızıyla gelecek yeni akıllı telefonları ortaya koyuyor.

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) CEO'su Ross Young, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda 2020 yılında 120 Hz ekran yenileme hızıyla gelecek olan akıllı telefonların listesini paylaştı. Listeyi genel olarak, büyük akıllı telefon üreticilerinden gelecek yeni nesil amiral gemisi cihazlar oluşturuyor.

2020 yılında 120 Hz ekranlara geçiş hızlanacak

Listeye bakıldığında, Galaxy S20, OnePlus 8 Pro ve OPPO Find X2 gibi yılın ilk yarısında tanıtılan modellerin yanı sıra önümüzdeki aylarda bazı modeller de görülüyor. Ross'un listesine göre Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'nin yanı sıra Galaxy Note 20+ ve Note 20 Ultra modellerini de 120 Hz ekranlarla karşımıza çıkaracak.

Huawei ve Apple da yeni akıllı telefonlarında yüksek yenileme hızına yer verecek. Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 40, 120 Hz ekran yenileme hızıyla gelecek ve P40 serisinde sunulan 90 Hz yenileme hızını yukarıya çekecek. Diğer yandan Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde yüksek yenileme hızına geçiş yapacak.

120 Hz artık günümüz amiral gemisi akıllı telefonlarında standart haline gelmeye başlıyor. Bu nedenle listede yer alan modellerin gerçekten de yüksek ekran yenileme hızına sahip olması son derece yüksek bir ihtimale sahip.

2020 yılında 120 Hz ve üstü ekran yenileme hızı sunacak telefonların listesi: