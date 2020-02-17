Kia, göz dolduran araçlarından olan Sorento’nun yeni tasarımının fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde 2021 Kia Sorento’nun Optima K5’te ilham aldığı görülüyor.

2021 Kia Sorento’nun geçtiğimiz günlerde casus fotoğrafları sızmıştı. Fotoğrafların sızmasından kısa süre sonra Kia, resmi olarak 2021 Sorento’nun fotoğraflarını yayınladı. 2021 Sorento’nun yayınlanan fotoğraflarında aracın dış görünümünde ve iç mekanında yapılan değişiklikler göze çarpıyor.

Fotoğraflarda, 2021 Sorento’nun genişleyen ve daha açılı bir hal kazanan ızgara tasarımı dahil olmak üzere Optima K5’den ilham alan tasarım detayları görülüyor. Araç genel olarak keskin çizgileri ve bol eğimli tasarımı ile dikkat çekiyor.

Yayınlanan fotoğraflarde, aracın iç mekan tasarımı hakkında da bilgiler elde edilebiliyor. 2021 Kia Sorento’nun iç mekan tasarımında Kia’nın bir başka aracı olan Telluride’den ilham aldığı görülüyor. Ancak özellikle ön panelin orta kısmında bulunan havalandırma sistemi daha agresif ve açılı bir görünüm kazanmış durumda.

2021 Kia Sorento’nun ön panelinde 10.25 inçlik bilgi ve eğlence ekranı ve 12.3 inç gösterge ekranı bulunuyor. Ön panelin alüminyum tasarımı bu iki ekranın tasarımda daha da dikkat çekmesini sağlamış görünüyor.

Kia, 2021 Sorento’nun tasarımını gösteren fotoğraf yayınladı ancak aracın motor bileşenleri, özellikleri ve fiyatlandırmasına dair bilgileri henüz paylaşmadı. 2021 Sorento’nun motoru ile ilgili bilgilerin 3 Mart’ta Cenevre’de düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda belli olması bekleniyor.

Hala satışına devam edilen 2020 Sorento, dört silindirli veya V6 motora sahip durumda. 2020 Sorento bu motor güçleri ile önden veya dört çekişli seçeneklere de sahip. 2021 Sorento’nun motor gücünde bu özellikleri alıp almayacağı henüz belli değil. Kia, 2021 Sorento’da Telluride’de olduğu gibi 3.8 litrelik bir V6 motor veya Optima K5 ve Sonata olduğu gibi turbo şarjlı dört silindirli bir motor kullanabilir.

Kia'nın paylaştığı 2021 Kia Sorento fotoğrafları: