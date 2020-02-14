Toyota, ABD'de düzenlenen bir etkinlikte 2021 yılında yollarda olacak yeni Supra'sını tanıttı. 2020 model Supra'lara oranla ciddi bir performans artışı sunacak olan yeni Supra, farklı versiyonlara da sahip olacak.

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, şu sıralar süper otomobili Supra ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2021 model Supra'sını ABD'deki bir etkinlikte tanıttı ve ABD'li tüketicilerin önümüzdeki yıl tanışma imkanı yakalayacağı yeni aracının detaylarını açıkladı. Görünen o ki Toyota, önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir Supra ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Toyota'dan gelen açıklamalara göre 2021 model Supra, farklı versiyonlarda tüketicilerle buluşacak. Bunlardan bir tanesi 6 silindirli olacak ve 6 silindirli olan Supra, "GR Supra 3.0" olarak isimlendirilecek. 382 beygir gücüne sahip olacak olan 6 silindirli versiyon, 2021 yılında 47 beygir daha fazla güç sunabilecek ki bu farkı görmezden gelmek mümkün değil.

2021 model Toyota Supra'nın güçlü motoru, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3.9 saniye içerisinde ulaşabilecek. Mevcut sürümde bu süre, 4.1 saniye olarak belirtiliyor. Arada çok küçük bir fark varmış gibi görünüyor olsa da bu fark, zaman zaman yarışlarda da kullanılan Toyota Supra'ya ciddi bir katkı sağlayacak. Araç, 2021 yılında 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte gelecek.

Bu denli güç bir araç için olmazsa olmazlardan bir tanesi de elbette soğutma sistemi. Toyota mühendisleri, daha iyi bir ısı yönetimi sağlayabilmek için 6 bağlantı noktası ve iki çıkışlı bir egzoz sistemi kullanmışlar. Ayrıca bu artırılan gücü aracın ağırlığına kaptırmamak ve aracın dengede kalabilmesini sağlamak için mühendisler, özellikle yan yüzeylerde alüminyum malzemelere yer vermişler.

Toyota Supra'nın farklı bir versiyonu daha olacak. Tüketiciler, bu özel versiyona ulaşma imkanı yakalayamayacaklar ancak yine de "GR Supra GT4" olarak isimlendirilen bu araca değinmek gerekiyor. 2021 yılının en güçlü Supra modeli olarak karşımıza çıkacak olan GR Supra GT4, yarışlar için özel olarak tasarlandı ve 430 beygir gücünde. 6 silindirli motorun daha da güçlendirilmiş bir halinin bulunduğu araçtaki her şey, yarışlara özel tasarlanmış durumda.

GR Supra GT4 yarışlar için geliştirildiğinden, araçtaki tüm ağırlıklar atılmış. İç kısmı kafesle desteklenen bu özel sürüm, neredeyse tamamen karbon fiber malzeme ile kaplanmış. Mühendisler, karbon fiber malzeme kullanarak aracın ağırlığını yüzlerce kilogram düşürme imkanı yakalamışlar. Şanzıman, fren ve süspansiyon sistemleri de pistler için uyumlu hale getirilen GR Supra GT4, ilerleyen dönemlerde yarışçıların tercihi olacakmış gibi görünüyor.