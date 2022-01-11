Fiat Egea Cross Wagon Tanıtıldı: İşte Fiyat ve Özellikleri

2022 model Fiat Egea Cross Wagon tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Cross'un station wagon versiyonu olan araç, 550 litrelik devasa bagaj hacmi ve tasarımındaki değişikliklerle dikkat çekiyor. Fiat Egea Cross Wagon, ocak ayı sonuna kadar kampanyalı fiyatıyla sipariş edilebilecek.

2021'de Türkiye'nin en çok satan otomobil modeli olarak kayıtlara geçen Fiat Egea, 2022 yılında yepyeni bir kasayla karşımızda olacak. Cross modeli üzerinde değişiklik yapan ve bu aracı station wagon haline getiren Fiat, düzenlediği etkinlikte yeni otomobilini tanıttı. Araç, en çok da geniş iç hacmi ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Fiat Egea Cross Wagon olarak isimlendirilen araç, Fiat Egea Cross'tan 35 mm daha yüksek. Ayrıca bu araçta 550 litrelik devasa bir bagaj hacmi bulunuyor. Aracın genel tasarımına baktığımızda ise ufak modifikasyonlar yapılmış olan nispeten büyük bir Fiat Egea Cross ile karşılaşıyoruz. Yüksek yapısı ve geniş bagaj alanı, bu aracın daha çok hobi sahipleri ve büyük aileler için olduğu anlamına geliyor.

Karşınızda Fiat Egea Cross Wagon

​

Fiat Egea'nın yeni modeli, çamurluklardaki eklenti, yan marşpiyel ve 17 inç elmas kesim jantları ile diğer versiyonlardan ayrılıyor. Ayrıca bu aracın özel tavan rayları da dikkatlerden kaçmıyor. 5. nesil UConnect multimedya sistemine sahip olan Fiat Egea Cross Wagon, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle de dikkat çekiyor. Üstelik 10 inç ekranla gelen multimedya sistemi, 5 ayrı profil için özel olarak programlanabiliyor. Keyless go ve kablosuz şarj gibi teknolojiler de tüketicilere sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç tarafından yapılan açıklamalarda, "2021 yılının başında yenilenen Egea Ailesi’ne katılan Cross’tan sonra bu yıla da Cross Wagon ile başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Farklı bir tarz arayanların beklentilerini karşılayacak Egea Cross Wagon’un, station wagon pazarında Egea’nın liderliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.” ifadelerine yer verildi.

Fiat, yepyeni Egea'nın fiyatı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Buna göre Egea Cross Wagon, 11-30 Ocak tarihleri aralığında ön sipariş döneminde olacak ve bu süreçte 419 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Lansman sonrası fiyatlar ise şimdilik bilinmiyor.