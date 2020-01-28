Mazda hala RX model otomobillerini geri getirmenin hayallerini kuruyor. Ancak bir tasarımcının RX-7 konsepti, özlenen otomobil için beklentileri şekillendiriyor. Konsept otomobil, otomobilseverlerin yeni Mazda RX-7'den neler beklediğini gösteriyor.

Mazda, döner pistonlu motorların (Wankel motor) öncüsüydü ve markanın Wankel motorlu son modeli, 2012 yılında üretimi durdurulan RX-8 olmuştu. Mazda, o zamandan beri menzili uzatan torku ve emisyon değerlerini geliştiren bir döner pistonlu motorla geri döneceğini duyursa da, yeni bir RX spor otomobil henüz göremedik.

Mazda, 2015 yılında görenleri hayran bırakan bir RX-Vision konseptiyle karşımıza çıksa da, otomobil seri üretilmedi. Otomobil üreticisi, Wankel motorlu bir spor otomobilden vazgeçmedi ancak bu projeyi emisyon yasalarının sertleşmesi nedeniyle "zamana karşı yarış" olarak tanımladı. Şirketin Ar-Ge başkanı ve baş tasarımcısı, geçtiğimiz yıl RX modelinin hala hayallerinde olduğunu belirtti. Bir tasarımcının ellerinden çıkan RX-7 tasarımı, bu hayali şekillendirebilecek türden.

İşte göz kamaştıran Mazda RX-7 konsepti

Enoch Gabriel Gonzales adlı tasarımcı, otomobile özlem duyanlardan biri ve yeni çalışmasında Mazda RX-7'yi adeta yeniden yarattı. Gonzales, aracı 2015 yılında sergilenen RX-Vision konseptinden ve 90'lı yılların ikinci nesil coupe aracından esinlenerek tasarladı.

Ön taraftaki ızgara ve farlar, şimdiki Mazda modellerinden daha aşağıya yerleştirildi, Mazda logosu, orijinal RX-7'yi anımsatması için ızgaranın üzerine yerleştirildi.

Otomobilin arka farları, RX-Vision konseptinden oldukça farklı ve daha geniş. Ayrıca dörtlü egzoz sistemi de dikkat çeken bir diğer detay. Tasarımcı ayrıca ön farlara "göz yuvası" olarak adlandırdığı orijinal bir ayrıntı da eklediğini belirtiyor. Bu tasarım 80'lerin açılıp kapanabilir far trendine referans olduğunu belirtiyor.

Kesinlikle çarpıcı bir otomobil ve tartışmasız yeni bir RX için en iyi render'lardan biri. Mazda'nın yüzüncü yılını kutlamak için 2020'de yeni bir Wankel motorlu otomobil üreteceği konuşulsa da, ne yazık ki ufukta öyle bir ihtimal görünmüyor.