Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Maserati, tamamen elektrikli ilk otomobilleri GT Folgore’u tanıttı.

1914 yılında kurulan ve ilk otomobilini 1926 kışında satışa sunan Maserati, yaklaşık 100 yıldır dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasındaki yerini korumayı başarıyor. Tarihi boyunca Ghibli, MC12 ve Quattroporte gibi efsanelerle bilinen marka, sürekli olarak otomobillerini geliştirmesi ile ünlü.

İtalyan devi marka bugün bir ilke imza atarak bünyesinde bulunan ilk tamamen elektrikli otomobili olan Maserati GT Folgore, resmen tanıtıldı. Gelin hep birlikte Maserati’nin bu teknoloji harikası otomobiline yakından bakalım.

Bugüne kadarki en güçlü Maserati GT

Maserati, bünyesinde bulunan yarış, spor ve GT (GranTurismo) otomobilleri ile meşhur bir marka. İtalyan otomobil üreticisinin en çok satan otomobil serisi ise şüphesiz ki GT serisi. Folgore ise bu serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Teknoloji harikası bir elektrik motoruna sahip olan Folgore, tamı tamına 760 beygir güce sahip. 0-100 km/s hızı 2.4 saniye olan bu motora güç veren batarya ise elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E’deki araçlarla aynı tarzda bir şarj sistemine sahip. Bu şarj sistemi sayesinde 92.5 kWh kapasitesi olan batarya diğer elektrikli otomobillere kıyasla yarı yarıya şarj olabilecek.

Aracın iç kısmına baktığımızda ise yıllardır sadelik ve işlevsellik odaklı ilerleyen Maserati’nin bu araçta teknolojiyi nispeten daha bol kullandığını fark ediyoruz. Maserati Akıllı Asistan (MIA) destekli bir multimedya sistemi, Heads Up Display gibi özelliklerle donatılan araçta aynı zamanda tamamen Maserati mühendisleri tarafından hazırlanmış VDCM isimli bir yazılım bulunuyor. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar uzaktan aracın tüm değerleri inceleyebiliyor ve aracın içindeki multimedya ekranı ile aracın tüm özelliklerini kontrol edebiliyor.

Ayrıca neredeyse tüm Maserati otomobillerinin içinde bulunan analog saat de bu araçta dijital bir saat ile değiştirildi.

Elektrikli olmasına rağmen Maserati'nin o ikonik motor sesine sahip

14 adet Sonos marka hoparlör ile donatılan Maserati Folgore, her ne kadar tamamen elektrikli bir otomobil olsa da markanın o ikonik motor sesini korumayı seçmiş. Kullanıcılar MIA yazılımını kullanarak aracın hem içinde hem de dışında bu motor sesinin duyulabilmesini sağlıyor.

Aracın teknik detayları hakkında henüz tam bir açıklama yapılmasa da otomobilin 2025 yılında yollara çıkacağı açıklandı. Maserati yetkilileri ayrıca 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillere geçmek istediklerini de belirttiler.