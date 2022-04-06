Marvel's Avengers, önümüzdeki yıl ile birlikte sona erebilir. Buna göre geliştirici şirketin yeni projelerle uğraşmakla meşgul olması, Marvel's Avengers için gidişatın pek de parlak olmadığını gösteriyor.

Crystal Dynamics son zamanların en meşgul oyun geliştiricileri arasında yer alıyor. Şirketin şu an Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir Tomb Raider oyunu, Xbox için geliştirilen yeni bir Perfect Dark oyunu ve son olarak Marvel’s Avengers olmak üzere üç farklı oyun üzerinde çalıştığı biliniyor.

Hal böyle olunca da şirket için daha önceki yıllarda bir öncelik olan Marvel’s Avengers oyununun bu önceliğini koruması pek de olası gözükmüyor. Başka bir deyişle bu yıl, Avengers açısından pek de parlak olmayacak gibi duruyor.

2023 yılı, Marvel's Avengers için son olabilir

Daha öncesinde Crystal Dynamics'in yıl sonuna kadar Avengers için bir 2022 içerik yol haritasına sahip olacağı belirtilmişti; ancak yeni yıla girmemizin üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen bu hala daha gerçekleşmedi. Bu da bir noktada şirketin bazı planlarının değişmiş olabileceği anlamına geliyor.

İçerik açısından bakacak olursak, 2022'nin ilk dört ayında içerik görme hızımız, 2021'dekine kıyasla genel olarak çok daha az gibi duruyor. En yaygın dahili raporlar, bir sonraki yeni kahramanların kadın Thor olarak Jane Foster ve She-Hulk MCU şovunun lansmanına daha iyi uyum sağlamak için ertelenen She-Hulk olacağını gösteriyor.

Öte yandan bunun, Crystal Dynamics için bir 'darbe' olduğu pek de söylenemez açıkçası. Aksine, bunun şirketin kaynaklarını yeni Perfect Dark projesine ve yeni duyurulan Tomb Raider oyununa ayırmaya başlaması için oldukça iyi bir zaman olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Marvel’s Avengers’ın bu yıl içerisinde birkaç kez daha güncelleme alması mümkün olabilir; ancak 2023 yılı oyun için bir son olacak gibi duruyor. Tabii şirketin asıl planlarının ne olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.