2023 Nissan Sakura Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Nissan, mini elektrikli otomobili Sakura'yı Japonya'da tanıttı. Dört yolcu kapasitesi bulunan otomobil 130 km/sa hızın üzerine çıkamıyor. Tam bir şehir otomobili olan Sakura, fiyatı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Japon otomobil şirketi Nissan, "Sakura" olarak isimlendirdiği yeni tam elektrikli otomobilini tanıttı. 2023 model olarak lanse edilen otomobil, bir mini binek araç olarak karşımıza çıktı. Yani Nissan Sakura, piyasada görebileceğiniz en küçük arabalardan bir tanesi. Gelin bu arabanın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Nissan Sakura, 3,4 metre uzunluk, 1,5 metre genişlik ve 1,6 metre yükseklik değerine sahip olan bir otomobil. Yalnızca 1070 kilogram ağırlığındaki otomobil, dört yolcu kapasitesine sahip. Nissan Sakura'nın bagaj kapasitesi ise 107 litre olarak açıklandı. Bu veriler, Sakura'nın daha çok şehir içi kullanım ve kısa mesafe yolculuklar için uygun olduğu anlamına geliyor.

Karşınızda 2023 model Nissan Sakura

Nissan Sakura, gücünü 63 güç beygir güç ve 195 Nm tork değeri sunan 47 kW'lık bir elektrikli motordan alıyor. Maksimum hızı 130 km/sa olan otomobilin menzili ise 180 kilometre. Nissan yetkilileri, Sakura'nın 8 saatte tam şarj olduğunu, 40 dakikalık şarjın yüzde 80 batarya doluluğuna imkan tanıdığını belirtiyorlar.

Nissan'a göre Sakura, kendi segmentinin en sessiz iç kabinine sahip olan otomobil. Ayrıca bu otomobilde "ProPILOT Park" olarak isimlendirilen bir park asistanı da bulunuyor. Bu asistan, arabayı park ederken hızlanma, yavaşlama ve vites değiştirme gibi konularda sürücüye yardım ediyor.

Nissan Sakura, Japonya'da 14 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Elektrikli otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor...