Chevrolet, tarihin ilk elektrikli Corvette modeli olan "Corvette E-Ray"i tanıttı. Ultra güçlü otomobil, tasarım detayları ile de tüm dikkatleri üzerine toplayacak.

Otomotiv dünyasının sessiz ancak takip edilen markalarından Chevrolet, ikonik spor otomobili Corvette'i yeniledi. "Corvette E-Ray" ismiyle piyasaya sürülen ve 2024 model olarak lanse edilen otomobil, Corvette tarihinde bir ilke imza attı. Chevrolet Corvette E-Ray, tarihteki ilk elektrikli Corvette olarak tarihe geçti. Ancak araç tam elektrikli değil hibrit...

Chevrolet Corvette, daima kendine has tasarım detaylarına sahip olan bir spor otomobildi. Bu durum, Corvette E-Ray'da da kendini gösteriyor. Sahip olduğu sportifliği ızgaralarından farlarına kadar her detayda gözler önüne seren otomobil, yine rüyaları süslemeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Chevrolet Corvette E-Ray!

Chevrolet Corvette E-Ray hem farlarında hem de stop lambalarında şerit LED'lere ev sahipliği yapıyor. Brembo markalı frenlerle donatılan araçta, 20 ve 21 inç jantlar bulunuyor.

Tasarım açısından Stingray'e benzerlik gösteren Corvette E-Ray, Stingray'den 9,14 santimetre daha geniş. Arka tamponunda da hava deliklerine sahip olan otomobil, 14 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Tüketiciler, egzoz çıkışlarını siyah renkli de tercih edebilecekler. Ayrıca jantlar için de dört seçenek sunulacak.

İç kısımda sürücü odaklı bir kokpit bulunuyor!

2024 model Chevrolet Corvette E-Ray'in iç kısmına baktığımızda, dijital gösterge ekranı ile bu ekranın hemen yanına yerleştirilmiş dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Orta konsolda ise klima, koltuk ve aracın diğer kısımlarını kontrol edebileceğiniz bir dizi buton bulunuyor. Kokpit genel olarak sürücü odaklı dizayn edilmiş.

Chevrolet Corvette, genel olarak performans odaklı bir otomobildir. Ancak 2024 model Corvette E-Ray, eğlenceyi de ön plana çıkarıyor. Kablosuz Apple CarPlay ile kablosuz Android Auto desteği sunan otomobil, 14 hoparlörlü Bose ses sistemine sahip.

Chevrolet Corvette E-Ray, V8 motorlu hibrit sistemle donatıldı!

Chevrolet Corvette E-Ray, Stingray'de bulunan 6.2 litrelik V8 motora ev sahipliği yapıyor. Bu motor 495 beygir gücünde ve 637 Nm tork üretim değerine sahip. Ancak aracın motor sistemi bundan ibaret değil. V8 motorun gücünü 665 beygire yükselten bir de elektrik motoru bulunuyor. Şunu da söyleyelim; 72 km/sa hızın üzerine çıkmadığınız sürede Chevrolet Corvette E-Ray'in sadece elektrik motorunu kullanıyorsunuz.

0-200 km/s hızlanma süresi 10,5 saniye!

0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlayan Chevrolet Corvette E-Ray, 0-200 km/s hızlanmasını ise 10,5 saniyede tamamlıyor.

Fiyatı cep yakacak...

Chevrolet'in internet sitesini incelediğimizde, bu aracın coupe ve cabrio kasa seçeneklerine sahip olacağını görüyoruz. Her iki gövde tipi de 1LZ, 2LZ ve 3LZ olarak isimlendirilen donanım paketlerine sahip olacak. Satın alınabilecek en ucuz Chevrolet Corvette E-Ray 1LZ Coupe ve bu araç, 102 bin 900 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Yakın bir gelecekte ön siparişe açılması beklenen otomobil, 2023'ün muhtemelen ikinci yarısında teslimatlara başlayacak.