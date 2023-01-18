Mercedes-Benz, merakla beklenen 2024 CLA'yı nihayet tanıttı. Otomobil, güncellenen tasarımı, yeni teknolojileri ve performans iyileştirmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, sevilen modeli CLA’nın uzun süredir beklenen yeni modelini bugün bizlerle buluşturdu. 2024 CLA Coupe, yenilenmiş bir görünüm, gelişmiş teknolojiler ve performans yükseltmeleriyle birlikte geldi.

Otomobil devi, yenilenen CLA modellerini Hyper Blue ve Starling Blue olarak adlandırdığı iki yeni renk seçeneğiyle sunuyor. Ayrıca üç yeni tekerlek tasarımının da aileye katılacağı belirtiliyor. Lafı uzatmadan gelin hep beraber yeni CLA ailesinin özelliklerine göz atalım.

Karşınızda yeni Mercedes-Benz CLA

Tasarım olarak bakacak olursak Mercedes’in otomobili tamamen yenilemediğini görüyoruz. Şirket, bunun yerine küçük ama etkili değişikliklere gitmiş. Örneğin ön ızgara Mercedes’in ikonik yıldızından oluşturulmuş. Ayrıca ön ve arka farların tasarımlarında da önemli değişiklikler yapılması gözden kaçmıyor. Şirketin bu güncellemelerle otomobili çok daha şık yaptığını söyleyebiliriz.

Otomobilin giriş paketinde önden çekişli CLA 250 ve dört tekerlekten çekişli CLA 250 4Matic’le karşılaşıyoruz. Otomobiller, 221 beygir gücü üreten 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor kullanıyor. Ayrıca yeni bir elektrikli artırma organı da geliyor ve araçlar hızlanmaya yardımcı olmak için 48 voltluk bir hibrit sistem kazanıyor. Bununla birlikte 13 ekstra beygir gücünün eklendiğini belirtmekte fayda var.

AMG tarafına gelecek olursak 35 ve 45 S modellerini görüyoruz. 35’in de 48 voltluk sisteme sahip olduğunu belirtelim. Bu araçta 302 beygir gücü üreten turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motor ve sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman dikkat çekiyor. 45 S ise 382 beygirlik önceki versiyonun aksine 416 beygir gücü üretiyor. Tork değeri ise 480 Nm olarak aktarılıyor. Otomobil, 0’dan 100’e 4 saniyede çıkıyor.

CLA’nın iç kısmına baktığımızda da iyileştirmeler yapıldığını görüyoruz. Otomobillerin içinde MBUX bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 10,3 inçlik gösterge paneli ve 10,3 inçlik dokunmatik ekran bizi karşılıyor. Klasik, Dinamik ve Sportif olmak üzere üç ekran stilinin eklendiğini belirtelim.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, çeşitli iç döşeme seçenekleri, deri direksiyon (isteğe bağlı şekilde ısıtmalı olabiliyor) da diğer dikkat çeken özelliklerden. 360 derece kamera görüntülü park asistanının standart olduğunu da söyleyelim.

Mercedes-Benz, yeni CLA ailesinin bu yıl içerisinde ABD’de çıkış yapacağını belirtirken net bir tarih vermedi. Ayrıca fiyat konusunda da henüz bir bilgi yok. Araçların yollara çıkışına yakın fiyatın belli olacağını söyleyebiliriz.