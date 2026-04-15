2026'da Kaç Telefon Satıldığı Açıklandı (Samsung ve Apple Rekabetinde Kim Önde?)

IDC, 2026'nın ilk üç ayındaki akıllı telefon satış adetlerine dair veriler yayımladı. En çok satan markalar belli oldu, dünya çapında genel telefon satışında düşüş olduğu görüldü.

Gökay Uyan

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içerikte pazar paylarına göre 2026’nın ilk üç ayında en çok akıllı telefon satan markaların belli olduğunu görmüştük. O verilerde Apple, iPhone 17’nin yüksek satışları sayesinde ciddi bir büyüme kaydedip Samsung’u geçerek %21 ile zirvede yer almayı başarmıştı. Samsung ise %20 ile düşüş yaşayarak 2’inci sıradaydı.

Şimdi ise satış adetleriyle ilgili veriler geldi. IDC tarafından paylaşılan veriler, 2026’nın ilk çeyreğinde dünyada kaç telefon satıldığını, en çok hangi markaların sattığını gözler önüne serdi. IDC’nin verileri, Counterpoint’in verileriyle çelişiyor. Öyle ki bu verilerde Samsung’un Apple’dan önde olduğu görülüyor.

IDC verilerine göre 2026’da şu ana kadar en çok satan telefon markaları ve satış adetleri

  1. Samsung - 62,8 milyon adet
  2. Apple - 61,1 milyon adet
  3. Xiaomi 33,8 milyon adet
  4. OPPO - 30,7 milyon adet
  5. vivo - 21,2 milyon adet
  6. Diğer markalar - 80,1 milyon adet

Verilere göre Samsung, son üç ayda 62,8 milyon adet telefon satışı gerçekleştirerek %21,7’lik bir pay almış. Apple ise onun hemen arkasında 61,1 milyon ile %21,1’lik bir payda. Onları 33,8 milyon satış ile Xiaomi ve 30,7 milyon satış ile OPPO takip ediyor.

Telefon satışlarında düşüş var

Genel veriler de paylaşılmış. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre dünya çapındaki telefon satışlarında %4,1 oranında düşüş var. Öyle ki son üç ayda dünyada toplam 289,7 milyon adet telefon satıldığını görüyoruz.

