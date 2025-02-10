ABD'nin önde gelen mobil operatörlerinden T-Mobile, Starlink testlerine başladı. ABD'de uydu bağlantı desteğine sahip olan iPhone ve Android telefonlar, Temmuz 2025'e kadar Starlink'i ücretsiz olarak deneyecekler.

ABD merkezli uzay havacılık şirketi SpaceX ile ABD'nin en büyük mobil operatör şirketlerinden T-Mobile arasında dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği ile akıllı telefon sahiplerinin, SpaceX'in uydu internet projesi Starlink'e ücretsiz olarak erişim sağlamaları mümkün kılındı.

Sadece ABD için geçerli olan iş birliği kapsamında tüketiciler, Temmuz 2025'e kadar Starlink'e ücretsiz olarak erişebilecekler. Destekleyen iPhone veya Android telefonu olan kullanıcıların, Starlink için kayıt yaptırmaları yeterli olacak. T-Mobile, bazı abonelerine temmuz ayından sonra da Starlink kullanımına izin verecek. Bazı aboneler ise 15 dolar ödeyerek Starlink aboneliği aktifleştirebilecekler. T-Mobile dışında operatör kullanan ABD'liler ise aylık 20 dolarlık ücret ile Starlink kullanabilecekler.

Şimdilik sadece iMessage ve SMS için kullanılabilecek

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, şimdilik sadece SMS ve iMessage hizmetleri için Starlink desteği alacaklar. Sesli arama ve mobil veri desteği ile gelecekte kullanıma sunulacak. T-Mobile yetkilileri, uydu bağlantı desteğine sahip olan akıllı telefonların Starlink uydularına otomatik olarak bağlanabileceklerini söylediler.

Akıllı telefonlar için yapılacak Starlink testleri, ilk aşamada çok da önemli olmayacak. Neticede iMessage ile SMS, gelinen noktada önemli teknolojiler değil. Ancak sesli arama ve mobil veri desteği testleri, gündeme bomba gibi düşecektir. Bakalım Starlink'in akıllı telefonlardaki bağlantı hızı nasıl olacak...