ABD, Rus Hackerın Başına 10 Milyon Dolar Ödül Koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus asıllı hacker Evgeny Viktorovich Gladkikh'in peşine düştü. Konuyla ilgili açıklamalarda, hacker hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül verileceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, zamanlaması oldukça manidar bir açıklamada bulundu. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Rus asıllı hacker Evgeny Viktorovich Gladkikh'in peşine düşüldüğü ve bu hacker hakkında bilgi paylaşımında bulunana 10 milyon dolar ödül verileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda, hackerın Mayıs-Eylül 2017 tarihleri arasında Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalıştığı ancak sonraki süreçte çeşitli siber suçlara karıştığı bildirildi. ABD'nin iddiasına göre Gladkikh, ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine sızmıştı ve güvenlik sistemlerini atlayabilen kötü amaçlı yazılımlar geliştirmişti. Ayrıca bu bilgisayar korsanı ABD'de de bazı petrol rafinelerinin sistemlerine sızmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Rus hükümetiyle birlikte çalıştığı düşünülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Rus asıllı hackerın yabancı bir hükümetle birlikte çalıştığının düşünüldüğü belirtildi. Bu noktada herhangi bir açıklama yapılmadı ancak kast edilen hükümet Rusya'ydı. Bu hackerın peşine neden şimdi düşüldüğü ise kafaları karıştırıyor. Görünen o ki ABD, Rusya-Ukrayna savaşı ile artan siber saldırıların en azından bir bölümünü Evgeny Viktorovich Gladkikh'e yıkmış gibi görünüyor.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor."